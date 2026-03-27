Vatrogasci dobili dojavu da je dijete upalo u bunar! Kad su došli, imali su što vidjeti...

Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Našice u četvrtak u 9.57 sati dobili su dojavu da je u Vukojevcima dijete upalo u bunar, javlja SiB.

“Tako je glasila dojava i otišli smo na intervenciju s tri vatrogasca. Kada smo došli, shvatili smo da je u bunaru muškarac u dobi od 45 godina. No, kako smo poziv zaprimili od njegovog oca, bilo je logično da je rekao kako je riječ o djetetu“, ispričao je za SiB.hr zapovjednik JVP Našice Damir Jeđud.

Vidjeli su, kaže nadalje, da je čovjek kontaktibilan i pri svijesti, a držao se za cijev od hidrofora kako ne bi potonuo.

“Spustili smo ljestve, tzv. sastavljače i pitali je li pri sebi, a on je odgovorio potvrdno. Ondje je bio dosta nepristupačan teren, no srećom pa je čovjek bio suradljiv i naposljetku je sam pomoću ljestava izišao iz bunara“, priča Jeđud.

Spašen iz bunara

Odmah nakon što je izvučen iz bunara, pojašnjava Jeđud, djelatnici Hitne pomoći utoplili su ga, skinuli mu mokru odjeću i omotali u foliju te je hospitaliziran.

“I ovo je jedna intervencija sa sretnim završetkom. U ovom slučaju srećom je ondje bila cijev od hidrofora za koju se držao. Inače, bude intervencija vađenja ne samo osoba, već i pasa i mačaka iz bunara, a da rezultiraju pozitivno, kao pri ovoj“, kazao je Jeđud.

Olakotna je okolnost, zaključuje, što je osoba sama izišla iz bunara pa nije bila potrebna intervencija na način da vatrogasci, a što nerijetko pri intervencijama vađenja iz bunara čine, uz pomoć adekvatne opreme silaze u bunar.

