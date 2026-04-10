Hoće li zračna luka ugroziti jednu od svjetskih baština? 'Ključna je za Svetu dolinu'

Povijesno značajna svjetska baština UNESCO-a, Machu Picchu, očaravajuća je regija čija popularnost ne jenjava. Ipak, ova takozvana Sveta dolina još uvijek nema kvalitetnu cestovnu povezanost s glavnim gradom, Cuzcom.

To se dugo smatralo pozitivnim; posjet je zaslužen, a dug, spor dolazak omogućuje ljudima da se pripreme za jedinstveno iskustvo ulaska u citadelu Inka.

Nova međunarodna zračna luka u Chincheru – 32 kilometra sjeverno od Cuzca – trebala bi se otvoriti krajem 2027. Prije nego što je započela gradnja, bila je kontroverzna, ali kako izgradnja ubrzano napreduje, lokalno stanovništvo i turističke agencije izražavaju ozbiljnu zabrinutost.

Nisu se oporavili još od Covida

Kritičari kažu da će ogroman razvoj negativno utjecati na tradicionalne zajednice, a istovremeno će privući više posjetitelja nego ikad – opterećujući vodovod i kanalizaciju, ceste i energiju, te povijesna mjesta razasuta po Svetoj dolini; osim Machu Picchua, to uključuje rudnike soli Maras, terase Moray i glavne arheološke ruševine u Pisacu i Ollantaytambu.

Pristalice tvrde da je turizam u regiji još uvijek u padu za 30 posto u odnosu na razinu prije Covida te da ima mjesta za više posjetitelja. Jeftiniji letovi, kraće vrijeme leta i izostanak presjedanja u Limi privući će više od uobičajenog broja putnika (a ne backpackera koji paze na budžet) te će olakšati i ubrzati dolazak do Machu Picchua.

Brza vožnja autobusom s nove zračne luke i kratka vožnja vlakom znače da će oni s ograničenim vremenom moći prvi put posjetiti Peru.

Ali jesu li brzina i jednostavnost poželjne?

"Strah je da će to potaknuti kraće odmore s više želja, jer bi putnici mogli jednostavno stići autobusom do Ollantaytamba, a sljedeći dan vlakom do Machu Picchua. To će ostaviti manje novca u zajednici i za tvrtke koje ovise o prihodima od turizma", rekao je Oliver Cripps iz tvrtke za upravljanje destinacijama Amazonas Explorer sa sjedištem u Cuzcu.

Dovođenje većeg broja turista u svjetski poznatu regiju također je u suprotnosti s deklariranom misijom peruanske vlade da proširi turizam na manje poznata mjesta, poput Choquequiraoa – do kojeg se dolazi teškom pješačkom rutom – i Kuelapa, u udaljenoj sjevernoj regiji Amazonas.

"Machu Picchu je i dalje glavno mjesto koje ljudi žele posjetiti“, kaže Cripps. "Nažalost, ne mislim da će se to promijeniti. Mjesta poput Kuelapa, Waqrapukare, Nazca linija i Choquequiraoa trebala bi privući puno više posjetitelja nego što ih trenutno ima. Većina ljudi i dalje želi posjetiti Machu Picchu jer je sada ključno dobiti savršenu Instagram fotografiju."

Gary Tombs, voditelj proizvoda za Peru u britanskoj putničkoj tvrtki Journey Latin America, kaže da se utjecaj velike nove zračne luke ne može zanemariti, kao ni ograničenja trenutne infrastrukture.

Prekasno je za zaustavljanje zračne luke

"Zračna luka u Cuzcu nalazi se unutar samog grada, potpuno okružena gustim četvrtima i okolnim planinama. Radi gotovo maksimalnim kapacitetom, ne može se proširiti, radno vrijeme ne može se produžiti, a objekti se ne mogu prilagoditi za prijem većih zrakoplova", rekao je.

Ako su projekcije o porastu broja posjetitelja za čak 200 posto točne, posljedice za regiju mogle bi biti značajne. Machu Picchu već posluje pod strogim ograničenjima, dopuštajući 5.600 posjetitelja dnevno. Bez većih promjena u politici i rasporedu, lokacija ne može podnijeti značajan porast broja posjetitelja, piše The Independent.

Vjerojatno je prekasno za zaustavljanje izgradnje zračne luke, koja je već apsorbirala gotovo 500 milijuna funti kapitalnih ulaganja. Rješenje, kažu neki lokalni stručnjaci, jest povezati održivi turizam sa širim, regionalnim razvojem. Peruanski odjel Ancash uspio je modernizirati svoju zračnu luku i stalno povećavati broj posjetitelja svog nacionalnog parka.

"Moramo razmišljati o razvoju turizma kao međusobno povezanom sustavu“, kaže Martin Romero iz tvrtke za planinarenje Explorandes. "Samo izgradnja zračne luke Chinchero bez razmatranja svih ovih drugih pokretnih dijelova samo će prenijeti uska grla na sljedeću najslabiju kariku u ovom sustavu."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'