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MELEM ZA DUŠU /

Kao iz bajke: Možda ćete pomisliti da su to cvjetovi, ali ova biljka skriva tajnu

Kao iz bajke: Možda ćete pomisliti da su to cvjetovi, ali ova biljka skriva tajnu
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Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia

Iako ljudi misle da šarene kaskade čine sami cvjetovi, zapravo su to obojeni listovi koji okružuju sitne neupadljive cvjetiće. Najpoznatija boja bugenvilije je jarko ružičasta, ali može se naići i na nijanse ljubičaste, crvene i boje vina

15.7.2026.
16:23
Magazin.hr
IMAGO/imago stock&people/Profimedia
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U Kini vlada bugenvilija. Radi se o cvijeću koje stvara prekrasno bogate tepihe i viseće oblike, koje ćete u toj zemlji na proljeće i ljeto pronaći praktički na svakom uglu. Kuće, parkovi, vrtovi, ali i gradske ulice, kolodvori, pa čak i autoceste i ogromna prometna čvorišta doslovno su prekriveni njima. Ukratko, to je prizor koji u gradovima djeluje kao melem za dušu.

Razlog zašto je bugenvilija u Kini toliko popularna je jednostavan: penjačica voli toplinu, sunce i suho vrijeme, što su točno uvjeti koje nudi veliki dio južne Kine. Bugenvilija brzo raste, dobro podnosi gradsko okruženje i može procvjetati na ogromnim površinama u nekoliko godina.

Kao iz bajke: Možda ćete pomisliti da su to cvjetovi, ali ova biljka skriva tajnu
Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia

Iako ćete možda pomisliti da šarene kaskade čine sami cvjetovi, zapravo su to obojeni listovi koji okružuju sitne neupadljive cvjetiće. Najpoznatija boja bugenvilije je jarko ružičasta, ali može se naići i na nijanse ljubičaste, crvene i boje vina. Postoji i bijela bugenvilija, narančasta i rjeđe žuta i kremasta.

U toplim područjima bugenvilija cvjeta od proljeća do jeseni, ali u punom sjaju je ljeti. Vrijedi jednostavna formula, što više sunca dobije, to bogatije cvjeta. Njega nije složena, pa je omiljena i među vrtlarima.

Osim u Kini, bugenvilija se može vidjeti i u Grčkoj, Italiji, Španjolskoj, Portugalu, južnoj Francuskoj, ali i u Hrvatskoj.

Ružičaste cvjetne kaskade poznati su prizori s fotografija s grčkog Santorinija i šarenih ulica talijanske obale. Također, kuće na Balearima bez bugenvilije izgubile bi dio svog šarma. 

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MELEM ZA DUŠU /
Kao iz bajke: Možda ćete pomisliti da su to cvjetovi, ali ova biljka skriva tajnu