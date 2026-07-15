Kao iz bajke: Možda ćete pomisliti da su to cvjetovi, ali ova biljka skriva tajnu

U Kini vlada bugenvilija. Radi se o cvijeću koje stvara prekrasno bogate tepihe i viseće oblike, koje ćete u toj zemlji na proljeće i ljeto pronaći praktički na svakom uglu. Kuće, parkovi, vrtovi, ali i gradske ulice, kolodvori, pa čak i autoceste i ogromna prometna čvorišta doslovno su prekriveni njima. Ukratko, to je prizor koji u gradovima djeluje kao melem za dušu.

Razlog zašto je bugenvilija u Kini toliko popularna je jednostavan: penjačica voli toplinu, sunce i suho vrijeme, što su točno uvjeti koje nudi veliki dio južne Kine. Bugenvilija brzo raste, dobro podnosi gradsko okruženje i može procvjetati na ogromnim površinama u nekoliko godina.

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Iako ćete možda pomisliti da šarene kaskade čine sami cvjetovi, zapravo su to obojeni listovi koji okružuju sitne neupadljive cvjetiće. Najpoznatija boja bugenvilije je jarko ružičasta, ali može se naići i na nijanse ljubičaste, crvene i boje vina. Postoji i bijela bugenvilija, narančasta i rjeđe žuta i kremasta.

U toplim područjima bugenvilija cvjeta od proljeća do jeseni, ali u punom sjaju je ljeti. Vrijedi jednostavna formula, što više sunca dobije, to bogatije cvjeta. Njega nije složena, pa je omiljena i među vrtlarima.

Osim u Kini, bugenvilija se može vidjeti i u Grčkoj, Italiji, Španjolskoj, Portugalu, južnoj Francuskoj, ali i u Hrvatskoj.

Ružičaste cvjetne kaskade poznati su prizori s fotografija s grčkog Santorinija i šarenih ulica talijanske obale. Također, kuće na Balearima bez bugenvilije izgubile bi dio svog šarma.

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