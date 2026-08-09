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Je li to dobro vidimo? Dinamov grb osvanuo na Sinjskoj alci

Je li to dobro vidimo? Dinamov grb osvanuo na Sinjskoj alci
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dinamov grb među sponzorima Alke

9.8.2026.
18:38
M.G.
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U Sinju se održava  311. Sinjska alka, a s na Alkarskog trkališta stigla je zanimljiva fotografija. Naime, među panelima sponzora bio je i grb Dinama, koji se tako očito reklamirao u Sinju.

Je li to dobro vidimo? Dinamov grb osvanuo na Sinjskoj alci
Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
Je li to dobro vidimo? Dinamov grb osvanuo na Sinjskoj alci
Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
Je li to dobro vidimo? Dinamov grb osvanuo na Sinjskoj alci
Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Nedjelja donosi vrhunac alkarskih svečanosti. U 17 sati počinje 311. Sinjska alka. U gradu je od ranog jutra živo, a pripreme su trajale do posljednjeg trenutka.

Je li to dobro vidimo? Dinamov grb osvanuo na Sinjskoj alci
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za naslov slavodobitnika bori se 17 alkara kopljanika koji će kroz tri trke pokušati pokazati preciznost vještinu, hrabrost i sigurnu ruku. U Sinj su stigle tisuće posjetitelja kako bi pratile ovu drevnu vitešku igru koja je pod zaštitom UNESCO-a.

Sinjska AlkaDinamoGrbSponzor
komentara
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