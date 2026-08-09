Je li to dobro vidimo? Dinamov grb osvanuo na Sinjskoj alci

U Sinju se održava 311. Sinjska alka, a s na Alkarskog trkališta stigla je zanimljiva fotografija. Naime, među panelima sponzora bio je i grb Dinama, koji se tako očito reklamirao u Sinju.

Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Nedjelja donosi vrhunac alkarskih svečanosti. U 17 sati počinje 311. Sinjska alka. U gradu je od ranog jutra živo, a pripreme su trajale do posljednjeg trenutka.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za naslov slavodobitnika bori se 17 alkara kopljanika koji će kroz tri trke pokušati pokazati preciznost vještinu, hrabrost i sigurnu ruku. U Sinj su stigle tisuće posjetitelja kako bi pratile ovu drevnu vitešku igru koja je pod zaštitom UNESCO-a.