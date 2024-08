Srbić nam otkrio što mu je prolazilo glavom prije nastupa u finalu: 'Ne mogu reći da me to uzelo'

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić ostao je bez medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, finale je završio kao osmi s ocjenom 11.333 nakon što je pao s preče. a onda i pogriješio.

Nakon nastupa svjetski viceprvak stao je pred kamere RTL-a.

Tin, čestitke na nastupu, danas nije išlo onako kako ste planirali i vi i vaš trener. Dogodio se pad, a onda je sve nekako pošlo po zlu. Jesu li se slegli dojmovi, jeste li uspjeli prihvatiti ono što se dogodilo?

"Nije baš bio dan, uvijek mi gimnastičari zamišljamo, ono na dan natjecanja, nenamjerno milijun scenarija. Naravno da se uvijek dogodi onaj scenarij koji si nisi mogao ni zamisliti. Ne mogu se oteti dojmu da je bilo toliko padova i da se to uopće u olimpijskom finalu desilo. Mislim, to su ljudi koji su najspremniji na svijetu. Ne možeš biti spremniji od tog što smo mi sad bili, tako da je ovo stvarno jako čudno danas. Nije štimalo, nisam uspio obraniti tu srebrnu medalju, ali kažem ne očajavam ja zbog toga. Nastupao sam po planu, bio sam sa svojom najtežom vježbom. Da su svi prije mene napravili ili da su svi pali, kao što jesu, ja bih svejedno išao tu vježbu, kao što sam išao, i dogodila se greška na elementu za koji se ne mogu sjetiti da sam ikad pao u životu. To se nekad dogodi da ne znaš ni sam zašto i kako. Osjećao sam veliki adrenalin, poletnost i jaku energiju i očito sam prejako taj element napravio i pao dolje. Nadam se da nisam teže ozlijedio lakat, bio je malo ozbiljniji pad, ali drago mi je da sam uspio nekako nastaviti dalje. Drugi pad je posljedica samo tog prvog, nažalost sam znao da je već gotovo, da nemam nikakvu šansu, pa eto, malo koncentracija i tak. Mogu se samo zahvaliti cijeloj Bercy Areni i svim ljudima koji su unutra bili jer su mi dali ogromnu podršku i nadam se kada ovako loše ispadne, da bar mogu nekom pokazati da se treba uvijek nekako pokušati do kraja izboriti da će biti bolje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vi ste to apsolutno pokazali, nadamo se da će lakat biti u redu. Što vam je uopće prolazilo glavom, vjerujem da nije bilo lako gledati ovo finale na preči, svi padaju na kraju, šest od osam finalista je palo.

"Ne mogu lagati i reći da mi nije kroz glavu prolazilo da smanjim početnu ocjenu, da idem nešto lakše i sigurnije. S druge strane mi je prolazilo kroz glavu netom prije nego što sam se popeo na podij je Kinez pao saskok. Mislim čovjek je spreman toliko dobro da to ne mogu ni opisati, tako da mi nije bilo jasno, prolazilo mi je kroz glavu zašto padaju na saskoku, to nisam mogao shvatiti. Puno je tu bilo misli s kojima se moraš u tom trenutku probati izboriti. Ja ne mogu reći da me to uzelo i da sam osjećao neki ogroman strah dolje, ali eto, očito negdje unutar mene je to malo uzelo danak i odigralo ulogu da sam, eto, za par milimetara bio predaleko. Otprilike da sam bio malo bliže, uhvatio bih taj element, vjerujem nekako do kraja vježbe, ali što je tu je. Mislim, možemo gledati u rikverc da probamo nešto naučiti, ali idemo se sada sakriti večeras i plakati, sutra ispočetka, odmoriti se dobro i za mjesec dana nastaviti dalje raditi.

Vjerujem da nije lako i da ćete onu bujicu emocija doživjeti kad se zatvorite u svoja četiri zida, no vi ste borac, puno puta ste to pokazali i vjerujemo da ćete pokazati i sada nakon ovoga, iako vjerujem da vam u ovom trenutku je dosta gimnastike.

"Iskreno je, i sam sebe pitam zašto želiš opet ovo proživljavati, ali nekako želim i osjećam se moćno, fizički i psihički dovoljno da mogu izdržati sigurno još jedan cijeli ciklus. I volio bi to, volio bih, ne samo javnosti, nego zbog sebe, da pokažem da to što se dogodi neki težak pad u životu, da to nije kraj svega, nego da možemo ići dalje. Hvala Bogu da je ovo najgora stvar koja se meni može dogoditi, da završim u finalu Olimpijskih igara. Mislim da ima puno, nažalost, gorih sudbina, tako da, eto, ja mogu samo iz ovog izvući pouku i probati biti dalje bolji nego što sam bio danas i vjerujem kako to mogu."

