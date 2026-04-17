Fatalna Ruskinja javno oplela po Putinu: 'Ljudi vas se boje'

Iako nema političku funkciju niti ima pristup vrhu vlasti, Viktoria Bonya ima ono što mnogi nemaju, milijune pratitelja i utjecaj na društvenim mrežama. Upravo je ona jedna od prvih koja se posljednjih dana javno obratila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

„Ljudi vas se boje“, poručila je Bonya u jednoj od svojih objava na Instagram, platformi koja je inače zabranjena u Rusiji. Dodala je kako između vlasti i običnih građana postoji „nepremostiv zid“ koji želi srušiti, ističući da mnogi dužnosnici ne govore istinu iz straha.

Neočekivani val kritika

Bonya, poznata po sudjelovanju u realityju Dom-2 i luksuznom načinu života, nije jedina koja se odlučila na ovakav potez. U posljednje vrijeme sve više ruskih influencera i javnih osoba javno progovara o problemima u zemlji.

Među njima je i pjevačica i voditeljica Aiza, koja je u emotivnom videu pozvala vlast da obrati pažnju na svakodnevne probleme građana.

„Možete li misliti na ljude koji pate? Koliko još novca treba biti ukradeno da bi bilo dovoljno?“ poručila je, uz napomenu da se nada kako predsjednik možda nije u potpunosti informiran o stvarnom stanju.

Internet kao okidač

Zanimljivo je da ovaj val kritika nije pokrenula vanjska politika ili rat, već ograničenja interneta. Upravo su blokade i restrikcije na društvenim mrežama potaknule i pojedine kompanije, poput Vkusno i Tochka, da javno iznesu stavove.

Analitičari za strane medije ističu kako se ovdje možda ne radi samo o spontanom nezadovoljstvu, već i o mogućim unutarnjim borbama unutar sustava moći.

Granice kritike

Unatoč sve glasnijim istupima, mnoge teme i dalje ostaju tabu. U objavama influencera gotovo se ne spominju rat u Ukrajini, uhićenja oporbenih figura ili ekonomske posljedice sukoba. Od početka rata u Ukrajini javni prostor u Rusiji značajno je sužen, a otvoreni prosvjedi rijetki su i često brzo ugušeni.

Bonya i druge javne osobe poput Ide Galič i Ekaterine Gordon koriste oprezan ton, iznose probleme, ali izbjegavaju izravni sukob s vrhom vlasti. Među temama koje spominju su ekološki incidenti, poplave, problemi u poljoprivredi i nove regulative.

„Lažu nas“, poručila je Bonya, upozoravajući na posljedice ekoloških katastrofa i odluka vlasti.

