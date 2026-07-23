Danijela Dvornik pokazala u kakvom luksuzu uživa: 'Nije to ni ogromna vila, ni infinity bazen'

Danijela Dvornik (59), jedna od naših najpoznatijih influencerica i udovica kralja funka Dine Dvornika, već godinama svoj život gradi daleko od gradske vreve, u kamenoj kući na otoku Braču koju je pretvorila u osobno utočište. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, popraćenom sanjivim fotografijama snimljenima u sumrak, dala je pratiteljima dublji uvid u svoju životnu filozofiju, otkrivši što za nju znači istinski luksuz i zašto se osjeća ispunjenije no ikad.

"Nekad tako sjednem u totalnoj tišini okružena prirodom bez ljudskih glasova, žamora, buke i šušura", započela je Danijela svoju ispovijest. U objavi opisuje trenutke potpune samoće u kojima, zagledana u plavetnilo mora i neba, uživa u spoznaji da je sve oko sebe sama stvorila. Njezin dom na Braču, koji je godinama pomno renovirala, postao je više od kuće; postao je odraz njezina unutarnjeg svijeta.

"Uživam u osjećaju da sam sve ovo napravila, osmislila… dozvoljavam sebi da osjetim prostor i da prema tome kreiram kulisu", napisala je. Ovaj osjećaj zadovoljstva dolazi u zreloj fazi života, nakon što je, kako kaže, prošla dio u kojem je "svašta morala" i ispunjavala očekivanja drugih. Sada je došlo vrijeme za simbiozu sa samom sobom.

"Ja i Ja u simbiozi sa životom. Dok sjedim ovde na ovom mjestu čini mi se da sam na vrhu svoga svijeta", poručila je, naglasivši: "A nije to ni ogromna vila, ni infinity bazen… ali je moj luksuz."

Iako priznaje da je ponekad umore i radovi i majstori, kreativni proces je ono što je pokreće i ispunjava. Taj nepresušni izvor ideja nedavno je rezultirao jednim simpatičnim projektom - novim kokošinjcem. "Jučer smo složili još jedan kokošinjac. Malu vilu od ove vile", našalila se i otkrila kako ju je taj pothvat vratio u djetinjstvo.

"Promislila sam kako bi voljela da sam je imala u svom djetinjstvu… da se onako mala mogu sakriti u njoj i pretvarati da je to moja kuća. A sad to radim za koke. Opet se igram poput djeteta", podijelila je s pratiteljima. Ta sposobnost da u svemu pronađe igru i radost temelj je njezine filozofije, koju je sažela u citatu na kraju objave: "Život je igra u kojoj nitko ne dobije ista pravila. Zato treba prestati gledati tuđu ploču i odigrati svoju partiju najbolje što znaš."

Njezina iskrenost i poruka o važnosti življenja po vlastitim pravilima snažno su odjeknule među pratiteljima, što potvrđuju i brojni komentari podrške poput "Kraljica" i "Bravoooo! Uživajte!".