Vrijeme je stalo na ovom mjestu: Znanstvenici objasnili uzrok snježne apokalipse

Ruski grad Petropavlovsk-Kamčatski zabilježio je najveće snježne padaline u posljednjih 30 godina. Snježni pokrivač dosegao je nevjerojatnih pet metara, s tim da snijeg još uvijek pada. Mještani uklanjaju snijeg sa zgrada da bi zaštitili stanovnike od snijega koji pada s krovova. Kamčatka je u izvanrednom stanju od 16. siječnja nakon što su dvojica muškaraca u dobi od 60 i 62 godine poginula - zatrpao ih je snijeg koji je pao s krovova.

U utorak je udar zime zahvatio Aziju, zasuvši Šangaj bijelim prahom i prizemljivši letove na sjeverozapadu Japana. Hladni udar poremetio je promet u regiji, zatvorio ceste u Kini, blokirao putnike u zračnim lukama u Japanu i paralizirao dijelove ruskog Dalekog istoka, piše New York Post.

Hladni zrak s Artktika

Znanstvenici su rekli da je vrijeme povezano s valovima hladnog zraka koji dolaze s Arktika, a koji istovremeno utječu na istočnu Rusiju i Aziju, te s drugim valovima koji utječu na istočnu Europu.

"Imate dva istovremena naleta hladnog zraka koji dolaze s Arktika zbog valovitosti mlazne struje“, rekao je klimatolog Theodore Keeping, misleći na zračne struje u gornjim slojevima atmosfere koje definiraju vremenske obrasce.

"Arktički polarni vrtlog, odnosno taj masivni hladni zrak koji cirkulira Arktikom, trenutno je relativno slab, a to znači da manje intenzivno pokreće mlazni tok, što dovodi do valova hladnog zraka koji silaze s Arktika“, rekao je Keeping, istraživač ekstremnih vremenskih uvjeta za World Weather Attribution u londonskom Centru za ekološku politiku Imperial Collegea.

Na dalekoistočnom poluotoku Kamčatki u Rusiji, ogromni snježni nanosi visoki nekoliko metara blokirali su ulaze u zgrade i zatrpali automobile, nakon što je u prvoj polovici siječnja u nekim područjima palo više od 2 metra snijega, nakon 3,7 metara u prosincu, prema meteorološkim postajama.

Neka su vozila gotovo potpuno prekrivena, vozila s pogonom na sva četiri kotača jedva se kreću ili su potpuno imobilizirana, dok su stanovnici kopali uske staze kroz snijeg ne bi li došli do ulaza u stanove. U lučkom gradu Petropavlovsk-Kamčatski, mještani su snimljeni kako hodaju po snježnim nanosima pored semafora, a neki su skakali iz nanosa iz zabave.

"To je kao pješčana dina", rekla je stanovnica i blogerica Polina Tuichieva o snijegu u Petropavlovsk-Kamčatskom, 6800 km istočno od Moskve.

Snježni kaos u Kini

Isti sustav zahvatio je jug Kine, gdje je val niskih temperatura donio rijetke snježne padaline financijskom središtu Šangaju, a vlasti su upozorile da bi ledeno vrijeme moglo trajati najmanje tri dana. Grad na istočnoj obali posljednji je put doživio obilne snježne padaline u siječnju 2018.

"Prvi put sam vidio tako obilne snježne padaline u Šangaju", rekao je 23-godišnji student Li Meng.

Zimski prizori označili su nagli preokret u odnosu na samo tjedan dana ranije, kada se Šangaj kupao u neuobičajeno visokim temperaturama od 20 stupnjeva Celzija, što je potaknulo cvjetanje nekih stabala osmantusa, izvijestili su lokalni mediji.

"Vrijeme se čini prilično čudnim ove godine“, rekao je 30-godišnji stanovnik Šangaja Yu Xin. "Prošli tjedan još je bilo preko 20 stupnjeva Celzija, ali ovaj tjedan je palo ispod nule i počeo je padati snijeg. Općenito, temperaturne fluktuacije bile su prilično značajne, pa bi se neki ljudi mogli osjećati pomalo neugodno."