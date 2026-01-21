FREEMAIL
ŠTO KAŽETE?

Luksuz na nekoliko fotografija: Nekad je ovdje živjela poznata faca, cijena najma prava je sitnica

Luksuz na nekoliko fotografija: Nekad je ovdje živjela poznata faca, cijena najma prava je sitnica
Foto: Profimedia
Kristin Wiig
1 /22
Luksuzna kuća u Los Angelesu koja je nekada pripadala holivudskoj glumici Kristin Wiig (52) sada se iznajmljuje po cijeni od 2.000 dolara mjesečno. Kristin je kupila ovu nekretninu 2013. godine, da bi je samo četiri godine kasnije prodala za gotovo dva milijuna dolara.

Ova predivna vila s tri spavaće sobe nudi potpuno namješteni interijer, a smjestila se na brežuljku s kojeg se pruža spektakularan panoramski pogled na Hollywood Hills. Klizna staklena vrata povezuju unutrašnjost s luksuznom terasom u hotelskom stilu. Fotografije vile koja je nekada bila u vlasništvu poznate glumice, pogledajte u galeriji.

21.1.2026.
14:11
Hot.hr
Profimedia
Kristen WiigGlumicaKomičarkaVilaNajam
Luksuz na nekoliko fotografija: Nekad je ovdje živjela poznata faca, cijena najma prava je sitnica