Tko je zapravo žena zvijezde Arsenala? Mediji su mjesecima pisali pogrešno

Nakon što je Arsenal u utorak upisao vrijednu pobjedu protiv Intera u Ligi prvaka, ponovno se u središtu pozornosti našao Eberechi Eze. Dok je engleski reprezentativac na terenu još jednom potvrdio zašto je jedno od ključnih imena “Topnika”, izvan travnjaka pažnju je privukla neobična priča iz njegova privatnog života kada je nastala medijska zbrka koja je kružila oko identiteta njegove supruge.

Od dolaska iz Crystal Palacea, Eze oduševljava navijače svojom igrom, no paralelno s njegovim usponom širile su se i netočne informacije koje su stvorile gotovo bizaran mit o ženi koja zapravo ne postoji.

Tijekom prošle godine brojni britanski, ali i svjetski mediji objavili su tvrdnju da je supruga Eberechija Ezea žena po imenu Izuthe Mulatto. U tekstovima se navodilo kako su u braku od svibnja 2022. godine, a pojedini portali otišli su toliko daleko da su joj “pripisali” godine, porijeklo i životnu priču.

Problem? Takva osoba nikada nije postojala.

Ime “Izuthe Mulatto” rezultat je novinarske pogreške koja se, jednom objavljena, nekritički proširila internetom. Izgleda da je sve krenulo od jednog neprovjerenog izvora, nakon čega su drugi mediji informaciju preuzimali bez ikakve provjere.

Dok su se netočne informacije umnažale, prava supruga nogometne zvijezde ostajala je potpuno izvan fokusa javnosti.

Supruga Eberechija Ezea ustvari se zove se Naima Corbin. Riječ je o zdravstvenoj djelatnici britansko-jamajčanskog podrijetla koja se svjesno drži podalje od medijske pažnje. Naima je diplomirala na prestižnom King’s Collegeu u Londonu, gdje je izgradila karijeru medicinske sestre, iako je u početku razmišljala o studiju povijesti i politike.

Eze i Naima upoznali su se još u tinejdžerskim danima, dok su pohađali školu u Greenwichu. Isprva su bili prijatelji, a veza je započela kada je Naima imala 18 godina. Kasnije je priznala da je u njega bila zaljubljena i prije nego što su službeno postali par.

Zaruke su se dogodile u londonskom hotelu The Shard, u trenutku kada se Naima pripremala za završne ispite na fakultetu. Njihovo vjenčanje bilo je jednako posebno kao i njihova priča, slavlje je trajalo čak tri godine.

Prvo su 2022. godine organizirali intimno crkveno vjenčanje uz tek trinaest članova obitelji. Tri godine kasnije uslijedila je tradicionalna nigerijska ceremonija, u čast Ezeovim Igbo korijenima, a sve je zaokruženo raskošnom proslavom u londonskoj gotičkoj vili Two Temple Place. Naima je zablistala u vjenčanici Vivienne Westwood, dok je Eze nosio odijelo modne kuće Burberry.

Eberechi Ezeov put do zvijezda bio je daleko od jednostavnog. Karijeru je započeo upravo u Arsenalovoj akademiji, no klub ga je otpustio već s 13 godina. Uslijedila su nova razočaranja, odbili su ga Fulham, Reading, Millwall, a kasnije i Sunderland te Bristol City.

Prijelomni trenutak stigao je u dresu Queens Park Rangersa, što mu je otvorilo vrata Premier lige i transfer u Crystal Palace 2020. godine. Tamo je izrastao u jednog od najboljih veznjaka lige i engleskog reprezentativca, a u ljeto 2025. Arsenal ga je vratio za 67,5 milijuna funti.

Danas je Eze jedan od nositelja igre kluba koji ga je nekoć otpisao. Njegova priča, jednako kao i ona o Naimi Corbin, pokazuje koliko su upornost, strpljenje i prava podrška ključni na putu prema vrhu.

