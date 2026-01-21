Uvaženi trener i bivši reprezentativac bez zadrške o Euru: 'Zašto iznenađenje ne bi bila Hrvatska?'

Hrvatska futsal reprezentacija u srijedu, 21. siječnja, otvara Europsko prvenstvo koje se igra u Litvi, Latviji i Sloveniji, a protivnik na startu bit će Francuska. Uoči velikog natjecanja razgovarali smo s Matijom Đulvatom, bivšim hrvatskim reprezentativcem, a danas jednim od najcjenjenijih domaćih trenera i strategom Futsal Dinama.

Đulvat već petu sezonu vodi Dinamo, s kojim je osvojio tri nacionalna trofeja i nastupao u Ligi prvaka. Dinamo je pod njegovim vodstvom prvi put igrao Elitnu rundu Lige prvaka i završio među 16 najboljih momčadi Europe, regularni dio prvenstva okončao je na prvom mjestu, a u Kupu stigao do finala. Upravo takvo iskustvo daje njegovim riječima dodatnu težinu.

Hrvatska na Euru igra u skupini s Francuskom, Gruzijom i domaćinom Latvijom. Na papiru djeluje izazovno, a Đulvat ne skriva tko je najveća prepreka.

'Francuska se pokazala kao najteži protivnik. U posljednje vrijeme nismo ih uspjeli pobijediti i realno je da će to biti borba za prvo mjesto u skupini. Gruzija je neugodno iznenađenje, ekipa koja je očito zasluženo ovdje jer su u kvalifikacijama pobjeđivali kvalitetne suparnike. Latvija je domaćin i to se ne smije podcijeniti, domaći teren u futsalu itekako znači, pogotovo ako bi se prolazak lomio u posljednjem kolu.'

Na popisu izbornika nalaze se i trojica igrača Futsal Dinama, a pitanje reprezentativnih obveza usred sezone uvijek otvara dilemu klub – reprezentacija.

'To je normalna stvar u svakom sportu. Reprezentacija je čast i prilika za napredak. Igrači tamo igraju utakmice visokog intenziteta i to ih samo dodatno podiže. Naravno, nakon povratka trebat će im malo vremena za oporavak, ali vjerujem da će do doigravanja biti potpuno spremni, što je u konačnici i najvažnije.'

Đulvat iz prve ruke vidi kako se domaći futsal mijenja i razvija, a njegov pogled na stanje lige prilično je jasan.

'Liga raste iz godine u godinu, profesionalizam je sve veći i to je činjenica. U jačim, kompetitivnim ligama mladim igračima je teže odmah dobiti priliku, ali kvalitetan igrač će se kod nas sigurno brže razviti. Mi smo već dugo među pet najboljih liga u Europi i to nešto govori. Ako je igrač dobar i dobije šansu, u ovakvoj ligi može vrlo brzo postati vrhunski.'

Na kraju, neizbježno pitanje – koliko Hrvatska može na ovom Europskom prvenstvu?

'Portugal se posljednjih godina profilirao kao jedna od najboljih reprezentacija u Europi i svijetu. Tu su uvijek i Španjolci, ali ima još nekoliko reprezentacija koje mogu otići daleko. Na ovakvim turnirima uvijek se dogodi iznenađenje, a zašto to ne bi bila Hrvatska?'

