Na današnji dan prije 11 godina preminuo Kemal Monteno: Po ovome ga publika i danas pamti

Na današnji dan prije 11 godina preminuo je legendarni glazbenik Kemal Monteno. S mediteranskim štihom i bosanskom dušom koju je unio u svoje pjesme, Monteno je stvorio svoj glazbeni izričaj koji ga je pratio tijekom više od 40 godina karijere, stoji u njegovom životopisu.

Tko je bio Kemal?

Kemal Monteno rođen je 1948. godine u Sarajevu, gdje je u drugoj polovini šezdesetih godina, nastupom na festivalu Vaš šlager sezone, započeo svoju karijeru. Tada je postao miljenik publike u Sarajevu, gdje je redovito i često bio nagrađivan. Upravo za ovaj festival nastale su neke od njegovih najljepših šansona, poput Sarajevo ljubavi moja i Zemljo moja. Kemala je oduvijek odlikovao poseban glazbeni izričaj u kojem je uspješno objedinio sevdalinke i mediteranski šarm talijanske šansone.

Njegove pjesme s vremenom su postale prave ljubavne himne, a tijekom karijere svojim je radom pridonio i stvaranju glazbe za mnoge velike glazbenike poput Arsena Dedića, Zdravka Čolića, Olivera Dragojevića, Tereze Kesovije, Gabi Novak, Nede Ukraden i mnoge druge.

Tijekom devedesetih godina Kemo, kako su ga zvali njegovi prijatelji, ostvario je veliki broj dueta, s Radom Šerbedžijom, Borisom Novkovićem i drugima. Posljednje dane života proveo je na relaciji Sarajevo-Zagreb, gdje se liječio od bolesti srca i bubrega. Preminuo je u 67. godini. U našoj galeriji pogledajte neke od njegovih najpoznatijih pojavljivanja po kojima ga publika i danas pamti.