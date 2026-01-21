FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAGUR U ELEMENTU /

Rovoska bitka na parketu u Malmöu, ali sve poglede je privukla misteriozna plavuša na tribinama

Rovoska bitka na parketu u Malmöu, ali sve poglede je privukla misteriozna plavuša na tribinama
Foto: Sanjin Strukic/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gotov je prvi dio. Nije dobro, ali nije ni dramatično. Dojam je kako se s ovom Švedskom da igrati, samo trebamo biti stabilniji u napadu i koncentriraniji u obrani.

Srna je on fire, zabio je u prvih 30 minuta 6 golova. Idemo se odmoriti, okrijepiti, nešto gricnuti i vraćamo se nazad na drugu dio. Nadamo se boljim vijestima u nastavku iz Švedske. 17-13. 

Osim toga, mnogi na tribinama primjetili su veliki broj hrvatskih navijača.

21.1.2026.
21:14
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Navijači
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DAGUR U ELEMENTU /
Rovoska bitka na parketu u Malmöu, ali sve poglede je privukla misteriozna plavuša na tribinama