Rovoska bitka na parketu u Malmöu, ali sve poglede je privukla misteriozna plavuša na tribinama

Gotov je prvi dio. Nije dobro, ali nije ni dramatično. Dojam je kako se s ovom Švedskom da igrati, samo trebamo biti stabilniji u napadu i koncentriraniji u obrani.

Srna je on fire, zabio je u prvih 30 minuta 6 golova. Idemo se odmoriti, okrijepiti, nešto gricnuti i vraćamo se nazad na drugu dio. Nadamo se boljim vijestima u nastavku iz Švedske. 17-13.

Osim toga, mnogi na tribinama primjetili su veliki broj hrvatskih navijača.