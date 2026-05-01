Diletta Leotta pokazala figuru u pripijenoj odjeći: Zavidnu liniju ne kvari ni visoka trudnoća

Foto: Tommaso Fimiano/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

1.5.2026.
13:41
Poznata talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34), ponovno je oduševila svoje milijunske pratitelje, dokazavši da trudnoća i seksepil idu ruku pod ruku. U objavi koja istovremeno odiše mirom i snagom, Leotta je pokazala kako održava zavidnu liniju i ravnotežu tijela i duha dok iščekuje dolazak svog drugog djeteta, sina.

Joga s pogledom na jezero

U seriji od četiri fotografije i jednog kratkog videa, Diletta prikazuje svoju posvećenost prenatalnoj jogi u idiličnom prirodnom okruženju. Prva fotografija prikazuje je kako stoji u šumovitom području, dok je na drugoj vidimo na prostirci u sjedećem položaju istezanja. Cijelu scenu simpatično upotpunjuje i njezin maleni pomeranac Lillo koji znatiželjno šeće oko njih. 

Cijela objava odvija se u dvorištu s kojeg se pruža spektakularan pogled na jezero i planine. Njezin kratki, ali snažan opis "Balance" (Ravnoteža) savršeno sažima poruku objave. U pripijenoj sportskoj opremi, Diletta je istaknula svoju trudničku figuru i još jednom potvrdila zašto slovi za jednu od najljepših sportskih novinarki na svijetu.

Foto: IPA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Pripreme za dolazak prinove

Ova objava dolazi u vrlo posebnom razdoblju za voditeljicu, koja je publici najpoznatija kao zaštitno lice prijenosa Serie A na platformi DAZN te kao suvoditeljica jubilarnog 70. festivala u Sanremu, i njezinog supruga, njemačkog vratara Lorisa Kariusa (32). Par, koji se vjenčao u lipnju 2024., već ima kćer Ariju rođenu u kolovozu 2023., a sada s nestrpljenjem očekuje svog prvog sina. Diletta je vijest o drugoj trudnoći podijelila s javnošću krajem 2025. godine i od tada redovito dokumentira svoje putovanje, inspirirajući mnoge buduće majke.

Foto: COBRA TEAM/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
