Diletta Leotta pokazala figuru u pripijenoj odjeći: Zavidnu liniju ne kvari ni visoka trudnoća

Poznata talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34), ponovno je oduševila svoje milijunske pratitelje, dokazavši da trudnoća i seksepil idu ruku pod ruku. U objavi koja istovremeno odiše mirom i snagom, Leotta je pokazala kako održava zavidnu liniju i ravnotežu tijela i duha dok iščekuje dolazak svog drugog djeteta, sina.

Joga s pogledom na jezero

U seriji od četiri fotografije i jednog kratkog videa, Diletta prikazuje svoju posvećenost prenatalnoj jogi u idiličnom prirodnom okruženju. Prva fotografija prikazuje je kako stoji u šumovitom području, dok je na drugoj vidimo na prostirci u sjedećem položaju istezanja. Cijelu scenu simpatično upotpunjuje i njezin maleni pomeranac Lillo koji znatiželjno šeće oko njih.

Cijela objava odvija se u dvorištu s kojeg se pruža spektakularan pogled na jezero i planine. Njezin kratki, ali snažan opis "Balance" (Ravnoteža) savršeno sažima poruku objave. U pripijenoj sportskoj opremi, Diletta je istaknula svoju trudničku figuru i još jednom potvrdila zašto slovi za jednu od najljepših sportskih novinarki na svijetu.

Pripreme za dolazak prinove

Ova objava dolazi u vrlo posebnom razdoblju za voditeljicu, koja je publici najpoznatija kao zaštitno lice prijenosa Serie A na platformi DAZN te kao suvoditeljica jubilarnog 70. festivala u Sanremu, i njezinog supruga, njemačkog vratara Lorisa Kariusa (32). Par, koji se vjenčao u lipnju 2024., već ima kćer Ariju rođenu u kolovozu 2023., a sada s nestrpljenjem očekuje svog prvog sina. Diletta je vijest o drugoj trudnoći podijelila s javnošću krajem 2025. godine i od tada redovito dokumentira svoje putovanje, inspirirajući mnoge buduće majke.

