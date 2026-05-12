IGRA CHEFOVA

Najteži izazov do sada: Kandidati moraju savladati iznutrice i impresionirati stroge mesare

Najteži izazov do sada: Kandidati moraju savladati iznutrice i impresionirati stroge mesare
Foto: Maja Bota Strbe

U novoj epizodi 'Igre Chefova' Ines je odlučila o kazni te raspodijelila koji će tim dobiti tripice, teleća jetra i bikovo srce

12.5.2026.
12:55
Hot.hr
Maja Bota Strbe
Timovi će danas pripremati mesnu večeru za mesare. Kao glavne namirnice bit će ponuđene tripice, teleća jetra te bikovo srce, a tko će kuhati s kojom namirnicom odlučit će vegetarijanka Ines, koja je jučer pripremila najbolje jelo na eliminacijskom izazovu i tako osvojila prednost za svoj tim.

"Ta nagrada se meni čini više kao kazna nego kao nagrada“, reći će Ines i dodati:

„Ja ne jedem ništa od toga, a i da jedem meso, mislim da to ne bih jela.“

Svom crvenom timu Ines je odabrala teleću jetru, plavom timu dodijelila je tripice, a sivom timu bikovo srce.

„Od današnje tri ponuđene namirnice mogu spremati sve tri, otac mi je bio mesar tako da sam na domaćem terenu“, komentirat će Ivan iz plavog tima.

Najškakljivija namirnica

„Mislim da je ovo najškakljivija namirnica, možemo se opeći na njoj“, realan će biti chef Tibor i dodati kako smatra da je najbolje prošao Stivenov tim koji je dobio teleću jetru.

„Mislim da smo danas dobro prošli“, zadovoljan će biti chef Toni koji će odmah predložiti ideje za pripremu jela koje se njegovom timu i neće baš svidjeti pa će Bartol reći: „Toni voli eksperimentirati. Nažalost, nije on taj koji mora ići u eliminacije, mi želimo koliko toliko sačuvati tradiciju i ići na sigurno.“

'Niakd nisam radio s bikovim srcem' 

„S bikovim srcem nikad nisam radio i nikad ga nisam probao tako da se apsolutno predajem Tiborovom odabiru i sugestijama što želi da radimo“, reći će profesionalni kuhar Daniel.

Gosti će ostati oduševljeni izgledom sva tri jela, ali okusom im se neće podjednako svidjeti, a mesari će biti dosta kritični: „Previše je svih drugih okusa, ne osjetim meso“, bit će jedan od komentara gostiju, a ni drugi neće biti oduševljen istim jelom pa će reći:

„Kiselina mi je prevladala i iskreno da zatvorim oči ne bih znao što jedem.“

Nakon večere slijedi eliminacijski izazov, a današnji će biti priprema kobasice što će mnogima biti prvi put da se susreću s tim pa će rezultati, očekivano, varirati.

„Mislim da imamo jelo dostojno pobjede“, zadovoljan će biti chef Toni.

Hoće li plavi tim odnijeti drugu pobjedu za redom - doznajte u novoj epizodi 'Igre chefova' od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
