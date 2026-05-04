Vozio u suprotnom smjeru, naletio na automobil pa poginuo

U naletu motocikla zagrebačkih oznaka na automobil kojim je upravljao 21-godišnjak, u nedjelju oko 21.25 sati na državnoj cesti kod Vrbovca poginuo je 64-godišnji motociklist, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Motociklist se, prema policijskim navodima, kretao državnom cestom u smjeru jugozapada u suprotnom odnosno zabranjenom smjeru te je naletio na automobil kojim je upravljao 21-godišnjak, a koji vozio u smjeru sjeveroistoka. Od siline naleta automobil je sletio na meki teren, udario u prometni znak, a potom u ogradu gdje se i zaustavio, dok je motocikl također odbačen na meki teren.

Motociklist je preminuo na mjestu nesreće, a tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. U nesreći su lakše ozlijeđeni vozač automobila i 21-godišnja putnica u tom vozilu te im je liječnička pomoć pružena u KB Dubrava. Promet je bio obustavljen od 21.55 sati prema Križevcima, a u potpunosti je pušten u 2.35 sati, dodala je policija.

