Sve glasnija šuškanja: Jesu li Kendall Jenner i Jacob Elordi novi par?

Manekenka Kendall Jenner i glumac Jacob Elordi koji je ove godine nominiran za Oscara posljednjih mjeseci sve češće se povezuju, a prema izvorima bliskim paru, njihova se priča razvija daleko od očiju javnosti.

Prema informacijama koje donosi People, Jenner i Elordi već se neko vrijeme upoznaju u opuštenoj atmosferi.

“Provode vrijeme zajedno i upoznaju se posljednjih nekoliko mjeseci”, otkrio je izvor, dok glasine o njihovoj potencijalnoj vezi ne prestaju kružiti.

Šuškanja su dodatno pojačana nakon prvog vikenda festivala Coachella, kada su obožavatelji pomno pratili njihova kretanja i moguće susrete. Iako ni Jenner ni Elordi nisu javno komentirali navode, interes javnosti samo raste.

Ovo dvoje zvijezda već se godinama kreću u sličnim društvenim krugovima. Elordi je, primjerice, prisustvovao proslavi Jennerinog rođendana 2022., a ranije ove godine viđeni su u intenzivnom razgovoru na Vanity Fair Oscar Partyju.

Ljubavni život pod povećalom

Jenner je nedavno bila u vezi s Badom Bunnyjem, s kojim je prekinula u prosincu 2023. nakon manje od godinu dana veze. Prije toga bila je u dvogodišnjoj vezi s Devinom Bookerem, a povezivalo ju se i s Benom Simmonsom, Blakeom Griffinom, A$AP Rockyjem i Harry Stylesom.

Unatoč velikom interesu javnosti, Jenner je kroz godine nastojala svoj privatni život držati podalje od reflektora. U intervjuu za Vogue Australia 2019. godine istaknula je koliko joj je privatnost važna:

“Za mene su mnoge stvari vrlo posebne i svete, poput mojih prijatelja i veza. Mislim da iznošenje tih stvari u javnost sve dodatno komplicira.”, kazala je.

Ljubav na prvi pogled

U razgovoru za platformu Poosh, koju vodi njezina sestra Kourtney Kardashian, Jenner je otkrila i kako doživljava ljubav.

“Ja sam tip osobe koja vjeruje u ljubav na prvi pogled. Znam da ću se zaljubiti u nekoga čim ga upoznam”, rekla je, dodajući kako je taj osjećaj rijedak, ali vrlo jasan kada se dogodi.

Objasnila je i da nije osoba koja se zaljubljuje postupno:

“Imam taj snažan osjećaj... i to mi se ne događa često. Nisam tip osobe koja se može polako zaljubiti. Ne znam kako to funkcionira.”istaknula je.

Planovi za budućnost

U novijem intervjuu za Vogue iz 2024. godine Jenner se dotaknula i svoje budućnosti te želje za majčinstvom:

“Kad sam bila mlađa, govorila sam da bih s 27 voljela imati djecu. Sada sam već prošla tu dob i osjećam da sam još uvijek vrlo mlada. Uživam u slobodi bez djece.”

S druge strane, Elordi svoj privatni život drži podalje od javnosti, iako ga se ranije povezivalo s Olivijom Jade, Kaijom Gerber, Zendayom i Joey King.

