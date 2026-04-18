Glazbenica kosovskog podrijetla isklesanu liniju i zaintrigirala obožavatelje

Atraktivna britanska glazbenica i glumica Rita Ora ponovno je napravila ono što najbolje radi - zagolicala je maštu svojih obožavatelja serijom fotografija koje otkrivaju njezinu sjajnu liniju.

Odjevena u crni bikini gornji dio sa žutim naramenicama i crnu suknju ili sarong, Ora je stvorila efekt "zumiranja", gdje svaka sljedeća slika otkriva sve više nje i prostora oko nje. "Dalje ili bliže - ne mogu se odlučiti", napisala je u opisu izravno se obraćajući svojim pratiteljima.

Popularna glazbenica kosovskih korijena našalila se rekavši kako je ovakve fotografije namjerno objavila kako bi privukla pažnju i izazvala reakcije, što je uobičajena praksa slavnih osoba za održavanje interakcije s publikom i jačanje osobnog brenda.

Njezini obožavatelji odmah su se uključili u raspravu, a komentari poput "Bliže!!!" i brojne pohvale pokazali su da je njezin potez naišao na odobravanje.

Podsjetimo, Rita Ora priprema se za jednu od najzanimljivijih godina u svojoj karijeri.

Nakon razdoblja posvećenog televizijskim i filmskim projektima, uključujući uloge sutkinje u popularnim emisijama poput "The Masked Singer UK" i "The Voice Australia", 2026. godina označava njezin veliki povratak glazbi. Obožavatelji s nestrpljenjem očekuju njezin novi album, prvi nakon duže stanke, koji će pratiti i velika turneja, prva još od davne 2018. godine.

Paralelno s glazbenim obvezama, publika će je moći vidjeti i u Disney+ filmu "Descendants: Wicked Wonderland", čija je premijera također zakazana za 2026. godinu.

