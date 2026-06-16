Andrija Jarak dobitnik Nagrade za televizijsko novinarstvo: 'To je veliko priznanje cijeloj redakciji'

Slobodna Dalmacija večeras u Vili Dalmacija u Splitu obilježava svoj 83. rođendan. Na svečanosti su se okupili brojni uzvanici iz političkog, kulturnog, znanstvenog, gospodarskog i javnog života, prijatelji kuće, poslovni partneri, suradnici te ovogodišnji laureati, dobitnici nagrada Slobodne Dalmacije.

Program je na početku pozdravila voditeljica večeri Edita Lučić Jelić, nakon čega se okupljenima obratila glavna urednica Slobodne Dalmacije Sandra Lapenda Lemo.

Svečana dodjela nagrada

Nagradu za televizijsko novinarstvo dobio je RTL-ov Andrija Jarak, jedan od najpoznatijih hrvatskih televizijskih reportera i autor true crime dokumentarne emisije „Dosje Jarak“. Priznanje mu je uručio Jadran Kapor, urednik Dubrovačkog vjesnika, a dodijeljeno mu je za izniman doprinos televizijskom novinarstvu i reporterstvu te dugogodišnji profesionalni rad na najvažnijim društvenim i kriminalističkim temama.

"Počeo sam prije tridesetak godina u Slobodnoj Dalmaciji u Dubrovniku i iz tog razloga ova nagrada ima posebnu nekakvu emotivnu težinu za mene, a osobito ova nagrada koja nosi ime pokojnog Antuna Masle koji mi je bio i suborac i prijatelj i urednik i mentor te najveći reporter kojeg je Hrvatska ikad imala. Jako sam sretan i ponosan da sam dobio tu nagradu.", izjavio je Jarak.

Tom prilikom uručena mu je i Novinarska nagrada Dubrovačkog vjesnika „Antun Masle“, nazvana u čast prerano preminulom kolegi, nekadašnjem glavnom uredniku Dubrovačkog vjesnika i jednom od najistaknutijih reportera koje su hrvatske novinske redakcije imale. Nagradu je dobio prošle godine, a dodjeljuje se svakih pet godina dubrovačkim novinarima i urednicima te onima iz Dubrovačko-neretvanske županije bez obzira na mjesto rada.

"Hvala svima u Slobodnoj Dalmaciji koji su prepoznali "Dosje Jarak" kao emisiju koja radi društveno korisnu stvar i koja mijenja neke stvari u Hrvatskoj, osobito u pravosudnom aspektu. To je veliko priznanje cijeloj redakciji i RTL-u što se odlučio za tako jedan velik i zahtjevan projekt.", dodao je Jarak.

"Antun Masle mi je bio uzor. Kad sam bio "balavac", razmišljao sam o tome da budem kao Antun Masle. On je bio velika faca i drago mi je da sam dobio tu nagradu", kazao je Jarak i dodao: "Ovo mi je apsolutno najdraža nagrada koju sam mogao dobiti u životu".

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