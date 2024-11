Kristijan Kahlina (32.) ima sjajnu sezonu u MLS-u. Hrvatski golman na vratima Charlotte FC-ja ponajbolji je golman američke profesionalne nogometne lige, te je i službeno ušao u konkurenciju trojice golmana finalista za nagradu najboljeg vratara godine u SAD-u. I tu nij stao...

Briljira čitavu sezonu

Nakon što je 12 puta kroz regularnu sezonu sačuvao praznu mrežu, Kahlina je briljirao i u doigravanju. Njegov Charlotte i Orlando City odigrali su dvomeč osmine finala, a nakon 1-1 na Floridi uzvrat je završio 0-0 što je Kahlini donijelo i 13. susret s clean sheatom, pa se pristupilo raspucavanju s bijele točke, u kojoj je Kahlina dva puta skinuo udarac. Kahlina je trenutno prva nogometna priča u Charlotteu i čitavom MLS-u.

Foto: Profimedia Kahlina je obranio dva udarca s bijele točke Orlandu. Ovo je trenutak kad je obranio jedan od dva.

Javio nam se Kahlina iz SAD-a kako bi samo za Net.hr podijelio dojmove. Pričali smo s njim više od 20 minuta i u intervjuu nam je Kahlina u potpunosti otvorio dušu.

'Momčad se može osloniti na mene'

"Osvrnuo bi se na sami start sezone. Očekivanja nisu bila baš takva da ovako nešto mogu postići. Mislim da je to iznenađenje za sve, pogotovo nakon ozljede koju sam imao prošle godine. Na početku godine sam imao operaciju i vratio se i tad sam stvarno dobro branio, hvatao neki kontinuitet jako dobrog branjenja, ali jednostavno iznenađenje je za čitavi MLS da je to trajalo cijelu sezonu i svi su očekivali neki pad kroz sve te utakmice gdje sam ja dobro branio i da, ova dva penala koja sam skinuo su došla kao neka kruna na cijelu sezonu. Nisu to samo ova dva penala nego je to konstantno i dokaz da se momčad može osloniti na mene", rekao je za Net.hr u uvodu Kristijan Kahlina i nastavio:

'Po clean sheatu sam isti kao Hugo Lloris i vjerujem da ću uzeti nagradu za najboljeg golmana MLS lige'

"Normalno, to je sad puno drugačije popraćeno u MLS-u jer svi, komentatori, ljudi, ma svi, znaju da se Charlotte FC može osloniti na mene i onda kad se to ponavlja iz utakmice u utakmicu, onda je to ljudima još veće iznenađenje. Ali, možda sad to više i nije iznenađenje jer sam ušao i u tu konkurenciju i vjerujem da ću to osvojiti, nadam se. Po svim statistikama stvarno mi nema blizu. Po najvažnijim statistikama. Po clean sheatu sam isti kao Hugo Lloris. Imao sam ih 12 u regularnoj sezoni, ali ovo sve ostalo stvarno sam uvijek među prva dva golmana. U TOP 3 sam uvijek, nerijetko i prvi, drugi. Znači, moje se ime pojavljuje vrhu stalno u različitim statističkim kategorijama. To sve govori", kazao je Kristijan Kahlina i osvrnuo se na ta dva obranjena udarca s bijele točke...

Foto: Profimedia Kahlina pokazao klasu, ima 12 clean sheet-ova u regularnom dijelu MLS sezone.

"Prvi je puknuo u kut jako dobro, to sam išao čisto na svoj osjećaj. Inače se pripremamo za penale i znamo otprilike gdje i kako igrači pucaju, to se uvijek može promijeniti, ali sam pročitao ovog puta stranu. Golmanski trener mi je rekao kako da reagiram kod drugog, nagađao je gdje bi mogao pucati. Poslušao sam ga i odabrao tu stranu. Udarac je više išao po sredini, ali blago u stranu i tu sam svojom gornjom rukom uspio obraniti udarac, svojom gornjom desnom. Hvala Bogu, to je bilo za pobjedu".

'Aron Hyde je priznao da je bio preoštar u početku'

Kristijan Kahlina ima dobrog trenera golmana u Charlotte FC...

"Imam jako dobrog trenera. On se zove Aron Hyde. Radi se o čovjeku koji je bio trener golmana u nogometnoj reprezentaciji SAD-a do prije nego što je došao u Charlotte, do prošle godine. Na zimu prošle godine je došao, baš kad sam ja išao na operaciju. Imali smo prošle godine dosta nategnuti odnos jer nismo imali obostrano povjerenje jedan u drugog, kad sam se vratio. On je očekivao nešto od mene, ja od njega, to je tako. Ali eto, nakon tih prvih godinu dana ili 6 mjeseci dok sam branio naš odnos se gradio i ove godine od početka kad smo krenuli, sam je priznao da je bio malo preoštar prema meni prošle sezone, jer kad je vidio brojke na kraju, branio sam 24 utakmice od 34, u kakvoj sam konkurenciji bio, kad je vidio kakve sam brojke ostvario i tada, priznao je da je bio malo preoštar - jako si dobro to odradio, bio sam preoštar. Točno tako mi je rekao. Ove sezone smo krenuli s puno boljim odnosom i realno jako sam dobro branio. Naš odnos se smirio i imamo dobar odnos, ja podršku, a on povjerenje. Od početka sam mu garantirao da će biti sve OK. Zato se sve ovo i događa s mojim obranama".

Foto: Profimedia

'Sanjamo finale MLS lige, ali moramo proći Orlando, a onda je tu Miami Inter'

Kakva su očekivanja stavljena pred Charlote?

"Idemo iz utakmicu u utakmicu i želimo što dalje. Normalno da sanjamo da odemo što dalje, do finala, to nam je i cilj i da to pokušavmo osvojiti. Zato se i igra playoff. Nema tu garancije. Atlanda je u subotu dobila Miami Inter pred 70 000 ljudi. Sve je moguće danas u nogometu. Ako Atlanta izbaci Miami, mi ćemo igrati doma polufinale Istoka protiv Atlante. Miami Inter je prvi favorit, za taj klub igraju Messi, Busguets, Jordi Alba, Luis Suarez, David Martinez, Taylor, jaka momčad u svakom slučaju. Moramo na gostovanju dobiti Orlando, pa ćemo vidjeti što dalje. Mi smo cilj ispunili, plasirali smo se u playoff. Da smo izgubili protiv Orlanda doma, ne bi bilo dobro. Sezona ne bi bila uspješna da smo imali oba poraza u playoffu. Sve iza toga je uspješno".

Charlotte po našem vremenu u nedjelju, 10. studenog, po američkom 9. studenog, gostuje u Orlandu na odlučujućoj utakmici za prolaz dalje u polufinale konferencije...

"Dat ćemo sve od sebe protiv Orlanda, pustimo sad Miami Inter. Bilo bi zanimljivo igrati protiv Miamija jer bi pritisak na njima bio puno veći. Igraju doma, veliki su favoriti općenito za osvajanje MLS-a. Prije mjesec dana smo igrali tamo i odigrali 1-1. Mogli smo ih iznenaditi u toj utakmici. U toj utakmici su igrali sva četvorica velikih za Miami (Messi, Busquets, Alba i Suarez). Vjerujem da ih možemo iznenaditi", tvrdi Kahlina.

'U čitavoj karijeri samo samo jednom bio pozvan u reprezentaciju'

Postavlja se pitanje i zašto golman u ovakvoj formi i to u solidnoj ligi nije niti na radaru Zlatku Daliću koji je za iduće okupljanje Lige nacija pozvao čak četvoricu vratara...

"Gledajte, nitko me još nije kontaktirao, niti znam da se išta priča. Nemam nikakve takve informacije. Na meni je da radim, da čekam. Normalno da mi je reprezentacija Hrvatske san, san mi je samo poziv na okupljanje. Ne razmišljam uopće o nastupu. To bi mi bilo nešto ekstra. Samo da odem na jedno okupljanje, da budem u krugu naših najboljih reprezentativaca. Stvarno bi mi bilo ispunjenje dječačkih snova. Oduvijek sam imao 'problem' s reprezentacijom. U čitavoj karijeri samo samo jednom bio pozvan u reprezentaciju i to za U-19. I tad je to bilo 91. godište, a ja sam 92. Pozvali su me za starije godište. U svojem godištu nikad nisam bio u reprezentaciji. S A reprezentacijom sam par puta bio blizu, ali nikad se nisam našao u njoj. Nema veze. Ispunjava me i ovo što sad radim i nadam se da će jednom doći i ta prilika, da se nađem u društvu najboljih hrvatskih nogometaša i da se onda jednim dijelom i dokažem kakav sam i kao osoba i kao igrač i među njima. Možda bi to dalo malo drugačiji dojam, ali isto tako moram kazati kako izbornik radi jako dobar posao, ima dobre rezultate i nema se izborniku što puno prigovoriti. To je njegov izbor. Dok radi ovakve rezultate, nema mu se što prigovoriti. Daj Bože da i dalje ostvaruje ovako dobre rezultate. Na meni je da radim, a sad na poziv ne mogu utjecati niti želim, mogu samo i dalje davati sve od sebe. Vjerujem da je to najvažnije", izjavio je Kahlina.

'Doći će kriza i Hajduku, ali sad imaju Rakitića'

Kristijan Kahlina prati događanja u SuperSport HNL-u...

"Hajduk je sad posložena momčad, sve je bliži i bliži Dinamu. Nedostaje im zadnji korak koj moguće da su dobili s Rakitićem. On će im donijeti jednu dimenzije više, mirnoću u tim krizama koja će se sigurno doći, kao što je došla i Dinamu. Doći će kriza tako u Hajduku isto. Mislim da će tada najviše odigrati ulogu Ivan Rakitić koji će to smiriti, usmjeriti mlađe, ali i starije igrače pored sebe, kako da treniraju u tim tjednima i mirnije će onda ući u utakmicu. Jer, kad treniraš dobro, veće samopouzdanje dođe u utakmicama. Hajduk je posložen i bit će jako teško Dinamu. Što se tiče Dinama, ne želim ulaziti u to kako se dogodila smjena Jakirovića koji je radio odličan posao, ali ako su trebali mijenjati mislim da su donijeli najbolje moguće riješenje, po meni. Ja jako cijenim trener Bjelicu i ako je tko doveden da osvoji naslov, mislim da je to on. I pored ovakve krize svi vjeruju najviše Dinamu zato što je Bjelica na čelu tog kormila i to je jako bitno za klub, da imaju tako iskusnog trenera."

'U SuperSport HNL-u ima dosta dobrih momčadi'

Gorica?

"Nju najviše pratim u donjem dijelu tablice, to je ipak moj klub za koji sam branio. Želim da se što prije osiguraju za ostanak. Opet imaju mladu momčad, opet će biti teško, neće biti lagano, ali eto, fighteri su oni i ako dođe novi investitor, može se nešto pokrenuti nabolje, dovesti na zimu pojačanja. U SuperSport HNL-u ima dosta dobrih momčadi. Istra je isto dobra, Slaven Belupo je dosta dobra momčad. Rezultate im nisu dobri, ali gledajući po imenima, dobri su itekako. Vjerujem da će i oni u jednom dijelu uspijeti povezati tri-četiri pobjede i maknut se sa dna. Pratim, zanimljiva je liga, tu sam i ja krenuo i naravno da ga volim gledati."

Foto: PROFIMEDIA

'Vratio bi se u Hrvatsku kad bi imao uvjete kakve imam u Charlotteu'

Kahlini nedostaje Hrvatska, ali u MLS-u ima sve, dobar ugovor i život u SAD-u mu je lijep...

"Vratio bi se kad bi imao uvjete kakve imam tu. Ne mogu se vratiti doma i otići na ne znam koliko nižu zaradu. Dok sam tu, dok imam neku svoju cijenu, kao i svi ostali koji igraju u Ligama petice, vratit će se kad za to dođe vrijeme. jednog dana ću se vratiti, to je cilj, ali kad, ne znam. U Charlotteu sam potpisao novi dvogodišnji ugovor. Normalno, da takve novce mogu dobiti kod nas vjerojatno bi se odmah vratio. Da u HNL-u mogu imati takve novce vjerojatno bi se vratio. Bio bi doma u svojoj državi i eto. Planiram živjeti u Hrvatskoj, ne planiram ostati u Americi. Ponosan sam na sebe što sam sve prošao, nije da kukam, ali nije bilo lako. Sad imam odličnog menadžera uz sebe, ali do tad, koliko su me menadžeri gledali, treneri isto, ja da s Goricom nisam ušao u HNL, nikad možda ne bi zaigrao u SuperSport HNL-u, uvjeren sam u to. Kad se trebaju birati golmani uvijek je netko ispred, uvijek je nešto. I hvala dragom Bogu što sam napravio taj korak iz prve slovenske lige u Goricu, u drugu hrvatsku nogometnu ligu. To mi je stvorilo karijeru. Svojoj Gorici nikad to neću zaboraviti. Kasno sam jako krenuo igrati, sa 26. sam prvi put nastupio u HNL-u. Vjerujem u sebe, svoj rad i kvalitetu, tko zna, možda jednog dana završim i u nekoj jačoj ligi, jačem klubu".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Kristijan Kahlina u Gorici.

'Zagorac je veliki radnik, jako strpljiv'

Danijel Zagorac mogao bi debitirati u Ligi prvaka i to u 38.godini. Branio je osam utakmica u kvalifikacijama Lige prvaka, od toga dvije u play-offu protiv Young Boysa 2018., ali u skupini ili ligi ovog natjecanja još nikad. Bio je Zagi 13 puta na klupi, no još nije imao tu čast da stane na crtu. Ima dosad 18 nastupa za Dinamo u Europi, u svim mogućim natjecanjima i kvalifikacijama, samo još u Ligi prvaka nije dočekao svoje prve minute.

"Zagi je u Dinamu dugo godina, veliki je radnik, jako strpljiv. Osobno se znamo, ali ne toliko. Znam što se priča o njemu. Nadam se da će imati jako dobru utakmicu. Gledao sam kako je branio protiv Šibenika, mislim da je u jako dobroj formi. Ekipa mu vjeruje i može Zagi samo uživati u toj utakmici protiv Slovana, to je i najbitnije u nogometu."

'Majkić i Banić brane jako dobro'

U SuperSport HNL-u ima dobrih golmana...

"Ima da. Banić brani jako dobro u posljedne dvije sezone, ali ako bi trebalo nekog istaknuti, istaknuo bi Majkića jer u posljednje tri sezone brani jako dobro. Mislim da mu nije lako jer igra u malo slabijoj momčadi, nije lako držati takvu konstantu. Prije sezonu-dvije zaslužio je da napravi iskorak. To je moje mišljenje", zaključio je Kristijan Kahlina.

