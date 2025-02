Rijeka je uvjerljivo pobijedila Dinamo na Rujevici 4-0 u 23. kolu SuperSport HNL-u, ponovno zasjela na prvo mjesto i pobjegla Dinamu na velikih +7. Krna slika zagrebačkih plavih nije dobra. Što se dogodilo dinamovcima na Rujevici? Je li Rijeka toliko bila bolja ili je posrijedi nešto drugo? Na ta i ostala pitanja odgovara Nikola Jurčević, bivši trener Dinama, nekadašnji igrač, danas trener koji itekako poznaje nogometnu igru kao takvu.

"Bila je to jedna vrlo vrlo loša večer Dinama na Rujevici u subotu. Od samog početka se vidjelo da je Rijeka bila puno življa momčad, angažiranija i borbenija, čvršće su ušli u utakmicu. Kad je bilo 0-0, vidjelo se da su igrači Rijeke, po govoru tijela, nabrijaniji, u duelima su bili agresivniji, fokusiraniji, borbeniji. Nakon što je Rijeka dala prvi gol utakmica se u svakom smislu okrenula kontra Dinama, a nakon crvenog Kangi Dinamo je bio gotov. U svakom slučaju, ova je utakmica poredak u SuperSport HNL-u vratila u poziciju koja je bila na jesenskoj pauzi i ovog puta su Hajduk i Rijeka u prednosti", tvrdi Jurčević.

Smanjuje se broj kola do kraja, govori popularni Jura. Dinamova izvedba na Rujevici ne nudi puno optimizma i morat će se puno stvari tu popraviti ne bi li se Dinamo vratio na ispravni kolosjek i borbu za naslov prvaka. Što Dinamo mora popraviti, ima li šansu za naslov?

"Realno, sad je najteža situacija za Dinamo zato što nakon ovakvog poraza dolazi do pada energije, pada samopouzdanja, propitkivanja što sve nije dobro. Kad izgubiš 4-0 ništa nije dobro. Plus, na to se nadovezuju konstante ozljede, izostanci igrača. Nedostaje standardizacija momčadi, sad ćemo vidjeti. Dolazi derbi za 8 dana, prije derbija Kup, to će biti ključne utakmice. S Kup utakmicom se na neki način može zaboraviti ova katastrofa i onda taj derbi s Hajdukom na Maksimiru i to će biti odlučujuća utakmica koju Dinamo mora dobiti ukoliko želi zadržati priključak."

Dobro, a koji je najveći problem Dinama? Spomenuo je Jura standardizaciju, ozljede, izostanke...

"Teško je to reći. Vidjelo se samo to što se događalo tijekom jeseni i cijele te europske epizode Dinama, vidjela su se dva lica Dinama. U Ligi prvaka su igrali u skoro svim utakmicama s jednom velikom energijom, s maksimumom svih igrača, s potpuno drugim pristupom koji me podsjeća na neki način na pristup Rijeke u večerašnjoj utakmici. U SuperSport HNL-u Dinamo pomalo nastupa, ovako, s visine, iz neke varijante lako ćemo, imaju puno igrača koji se osjećaju, pretendiraju da su zvijezde nazovimo to tako, međutim kad naiđu na ovako jednog agresivnog suparnika koji igra brzo i presing na njih, dolaze u probleme."

Što je sad najbitnije za Dinamo?

"Vratiti pravu energiju, a to je u principu najteže. Vidimo da se na neki način izgubila nekadašnja Dinamova hijerarhija, gdje se otprilike znalo tko su najbolji igrači Dinama, koja je udarna otprilike jedanaestorica, tako da se Dinamo s ovim porazom na određeni način vratio na početak kao što je bilo na kraju jesenskog dijela sezone i vidjet ćemo. Neka reakcija će sigurno biti u odnosu na momčad, ali vrlo teško je biti do kraja pametan jer vidimo, naprimjer, dovdu centarfora koji odmah dobije crveni karton u drugoj - trećoj svojoj utakmici i ostavi momčad sljedeće dvije - tri utakmice bez svoje pomoći."

Nedostaje Bruno Petković...

"Vidimo situaciju s njim, ne nazire se kad će se vratiti. Probleme je imao Sučić, tek se vraća, dolazili su novi igrači, tako da je tu puno problema i bit će vrlo teško", zaključio je Nikola Jurčević.

