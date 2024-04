Kristijan Kahlina (188 cm, 1992. godište) već dvije i pol godine brani za Charlotte u MLS američkoj profesionalnoj ligi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treća sezona MLS-a teće

Ovo mu je sad treća sezona, a prema onom što je rekao Kahlina u velikom razgovoru za Net.hr, klub bi mogao s njim produljiti suradnju sad na zimu, po isteku tekućeg ugovora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kahlina u Charlotte FC brani dosta dobro. Zadovoljan je statusom. Ima 900 minuta na golu u 10 susreta u sezoni u kojoj participira. Prvi je golman kluba. Jako ga cijene...

Prošle godine u kolovozu Kahlina je pokazao kvalitetu. Na utakmici Leagues Cupa odveo Charlotte FC u osminu finala natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pamti se prst sudbine i obrana Messiju

Obranio je tri penala u raspucavanju protiv meksičkog Cruz Azula, te je njegova momčad s 4-3 prošla dalje nakon što je utakmica u 90 minuta završila bez golova. Svima je pokazao gdje će se baciti, onako hladno, mangupski i skinuo tri penala. Na društvenim su mrežama odmah krenuli šaljivi komentari "spavaš li mirno, Leo Messi"?

Messi je u studenom došao na red i upoznao bivšeg golmana Gorice, koji je žario i palio u dresu tog kluba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U posljednjim je trenucima utakmice protiv Inter Miamija, kao da trenira u Turopolju, a ne da brani pred punim stadionom u Sjevernoj Karolini u jednoj bitnoj profesionalnoj utakmici, bravuroznim obranama osigurao svom Charlotteu mjesto u doigravanju MLS-a.

Na kraju je završilo 1-0. Prvi put je u povijesti to bilo za Charlotte FC, da su se plasirali u play-off, a Messiju je Kahlina sjajno skinuo slobodnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pokušava Kahlina održati visoki nivo u klubu i ove sezone. Konstanta je po pitanju stabilnosti i vratarske sigurnosti kluba. Od mlađih kategorija Dinama u kojima je proveo osam godina, preko Vinogradara, Lučkog, Kopera, Gorice, bugarskog Razgrada, pa do profesionalnih nogometnih "livada" Amerike... tako je tekla karijera ovog rođenog Zagrepčanina, rekordera HNL-a po broju uzastopnih utakmica. Nanizao ih je Kristijan Kahlina na golu Gorice 151 bez da je ijednu preskočio zbog ozljede, bolesti ili kartona. Ukupno je u dresu Gorice branio, prema podacima s Transfermarkta - ¸157 puta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Dobro mi je u Charlotte FC, plan je da ostanem'

"Od početka sam, od osnutka kluba Charlotte FC ovdje. Znači, treća sezona teće, dvije pune godine sam tu. Imam ugovor do ove zime, s tim da klub ima pravo da mi produži jednu godinu ugovor. Vidjet ćemo što će biti. Do zime sam ovdje sigurno, jedino ako se na ljeto ne dogodi neki transfer", kazao je Kristijan Kahlina koji je oduševljen MLS-om, gdje su uvjeti primanja daleko bolji nego u HNL-u.

"Ne bih se žalio da ostanem, to mi je jedan od ciljeva - ostanak u Americi. Prije svega, organizacijski je klub na visokom nivou, kvalitetom, po praćenosti, po svemu", navodi Kahlina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gdje je HNL u odnosu na MLS?

"HNL se ne može mjeriti s MLS-om. Hrvatska ima možda dva kluba koja mogu parirati ovdje klubovima, a to bi svaki tjedan bio derbi. I za Dinamo i za Rijeku. Ovdje je 29 podjednakih klubova. Možda imaš dva-tri kluba da loše uđu u sezonu, ali kvalitetom i svime, MLS je nemjerljivo bolja profesionalna nogometna liga", tvrdi Kahlina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Charlotte FC, bi li se u Hrvatskoj borio za prvaka?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Borili bi se. Danas je sve u novcima, a mi imamo 4-5 igrača koji jako dobro zarađuju. To je na razini zarada u Dinamu. Rijeka sigurno nema plaće kakve igrači koji ovdje igraju imaju u Charlotte FC. Hajduk bi se u tom segmentu financija mogao usporediti s Charlotteom, ali to je to. Iz HNL-a samo se po plaćama mogu usporediti Dinamo i Hajduk sa Charlotteom. Ali, tako vam je svaki klub u MLS-u skoro. Jer, tri igrača ovdje smiju zarađivati koliko žele, odnosno koliko se oni dogovore s klubom. To su ugovori po dva-tri milijuna dolara imaju dva-tri igrača. U Hrvatskoj nitko ne zarađuje toliko osim Livaje i Petkovića, ali niti oni. Sigurno da si se u HNL-u Charlotte borio za sam vrh."

(Ne)vjerojatna posjećenost

Raste li popularnost nogometa u SAD-u?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uf, raste, raste itekako. Najviše mogu govoriti za naš grad i klub. Dakle, podatak da nas je prošle godine pratilo u prosjeku doma 35 000 ljudi po utakmici. Ove godine, na otvaranju, je bilo 63 000 ljudi. Ostale utakmice su isto dobro posjećene. Evo, moja zadnja do ovog razgovora je po lošem vremenu brojila 15 000 ljudi. Prosjek ove sezone je isto oko 30-35 000. Što se tiče gostovanja, minimalno je 15 000 ljudi na stadionu. Rezultati diktiraju i posjećenost, s time da bi uvijek bilo puno ljudi u odnosu na stadione u HNL-u."

U tome igra veliku ulogu i infrastruktura, kao i činjenicu da Amerikanci sve više i više vole nogomet...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Je, pogotovo moj rad Charlotte. Charlotte je dugo čekala da jedna franšiza u nogometu dođe u Sjevernu Karolinu. Da se tu napravi klub. Imamo jaku bazu navijača, prate nas tu na bliža gostovanja. Uživam ovdje jer je prava nogometna atmosfera. Razumijem isto tako i Europljane, nekog u Hrvatskoj, što misli da je MLS za penzionere, ali jednostavno kad dođeš tu, a sve više dolazi iz velikih klubova, vidiš da je velika kvaliteta".

Što sami Amerikanci misle o svojoj ligi, kako na nju gledaju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam osobno, ali za njih je MLS jedna i jedina. Da se razumijemo, prate Amerikanci i Barcelonu i Real, Premiership posebno, prate i Seriu A, kao i ostale Lige petice i jake klubove, ali ne vjerujem da bi neki Amerikanac išao iz MLS-a u Nizozemsku ili u španjolsku drugu ligu. Pazite o kojim mi ligama pričamo, ali ovdje u MLS-u sve je na visokom organizacijskom nivou i logistički, infrastrukturno je sjajno sve posloženo. U svojoj su državi, zarađuju dobro kroz MLS jer se stvarno diže Salary Cup. I Europljani koji tu dođu, više se ne žele micati jer im je dobro. Ja nemam poriv, zov da se vratim u Europu. Ok, Lige petice su jako primamljive, ali osim toga, radije bi ostao ovdje".

'Povratak u HNL? Nikad ne reci nikad, ali teško'

Ne bih se vratili niti u HNL-?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno, nikad ne reci nikad, ne znam, ali to ovisi koji klub. Ako je neki al pari po svim parametrima, od kluba, do financija, života, svega, vjerujte mi da bi ostao ovdje. Najlakše se vratiti doma. To je najlakši potez. Teže je biti negdje vani, stranac, izboriti se za nešto svoje. Ako imam priliku tu ostati i boriti se za dalje, zašto ne. Sigurnost je u ugovorima ovdje velika, sve je posloženo i što se tiče letova, gostovanja. Na tebi je samo da treniraš i daješ sve od sebe".

Jesu li prosječeni nogometni pratitelji u Americi upoznati s Dinamom, Hajdukom, Rijekom i ostalim klubovima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uf, teško pitanje, ali generalno, mogu reći da jesu. Pogotovo dosta njih zna za Dinamo jer je igrao Ligu prvaka, a u SAD-u se prati Liga prvaka, pa i Europsku ligu. I Amerikanci koji igraju nogomet, koji ga prate, oni ga stvarno i vole. Prate oni sve svoje profesionalne lige i sportove. I NFL pogotovo i NBA, NHL, MLB. Sport je Amerikancima religija u svakom pogledu. Oni koji vole neki sport, u ovom slučaju nogomet, bez obzira radilo se o igraču ili gledatelju, oni ga stvarno i prate. Zanimljivo, ali ovdje su zbog vremenske razlike utakmice Lige prvaka u 15.00. Tako da, evo igrači, dođu s treninga i gledaju utakmice. Upoznati su sa svime. Znaju za Dinamo itekako. Kome kod spomenem Dinamo, nekog igrača da je igrao u Dinamu, odmah mi govore da znaju za Dinamo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'HNL se ne može mjeriti s MLS-om'

Neki drugi klub?

"Hajduk recimo, zbog Pukstasa. Imam jednog suigrača Jaylina Lindseyja, koji je igrao s njim u Kansas Cityju, pa zbog toga prati rezultate Hajduka. Znaju pojedini igrači ovdje za HNL, upoznati su s kvalitetom lige, ali liga kao liga se ne može mjeriti s MLS-om".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S kakvim respektom u SAD-u se gleda prema Vatrenima?

"Velikim, najvećim mogućim. Kockice su naširoko poznate. E, to je jedna skroz druga priča i dimenzija. Hrvatska nogometna reprezentacija je svjetski brend i kao takva itekako je popularna i zastupljena u Americi. Reprezentacija Hrvatske je kult kojem se dive i Amerikanci. Izvrsnost u punom smislu. Oni se pale na to. Razgovaraju ovdje u klubu samnom o reprezentaciji Hrvatske, pitaju me i ljudi oko kluba i profi nogometa. Trenutno po rezultatima, Hrvatska je daleko ispred SAD-a i oni se tome dive. Da jedna tako mala zemlja, za koju neki Amerikanci, dosta njih, ne zna gdje se nalazi, kao jedan sportski subjekt radi takve stvari, postiže takve rezultate. Sretan sam i ponosan."

'Ne znaju gdje se nalazi Croatia, ali znaju za reprezentaciju i Modrića'

Nastavio je Kahlina objašnjavati...

"Kad Amerikancima, dosta je njih u pitanju, kažeš Croatia, ne znaju gdje se nalazi, ali znaju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Hrvatsku kao zemlju prvo povezuju s nogometnom reprezentacijom, koja je u SAD-u najbolji hrvatski ambasador i s Lukom Modrićem, najviše od hrvatskih igrača. To se događa. Prosječnog Amerikanca ne zanima ništa što se događa van njegovog dvorišta. Oni ne znaju sve države Europe, kao što mi ne znamo sve savezne američke države."

Stvar je prilično jednostavna i prisutna je i u Hrvatskoj...

"Jednostavno ne znamo i ne zanima nas, ne zanimaju ljude neke stvari i ne znaju, koliko se god nama činilo apstraktno, koliko god gledali mi to kao, pod navodnicima, 'manjak' općeg nekog znanja i geografije, zemljopisa. Tako je i ovdje. Amerikanci, kad pričamo o Europi, znaju za velike države, moćnike, a za male ne i ne zanimaju ih. Evo, kad ja kažem ovdje nekom Croatia, odmah idu na Rusiju, Ukrajinu, to europsko područje targetiraju. Ja gledam i ne vjerujem, ali to je jednostavno tako i nije im za zamjeriti. Onda im spomenem Luku, Mandžukića, imena igrača, onda se sjete i povežu neke stvari. Amerikancima je SAD centar svijeta. Imaju sve kod sebe i to je to."

Kockice na tribinama

Jesu li kockice prisutne ponekad kao odjevni predmet nogometnih fanova u Charlotteu, vide li se hrvatske dresove po ulici?

"Pa sad tu u gradu nisam vidio, ali kad su neke utakmice, vjerojatno ljudi nose dresove Hrvatske jer je to in. Tu ne spadaju Hrvati. U Americi ima dosta Hrvata i oni nose hrvatske dresove iz patriotizma i ljubavi prema domovini. Na gostovanjima diljem Amerike znam na tribinama vidjeti kockice i to je lijep prizor. Znaš da su na tribinama i Hrvati, tvoji ljudi. Isto tako, kad su pripreme, pa kad na ljeto po SAD-u imaju velike momčadi, klubovi iz Europe turneje, onda se vide dresovi od Luke, primjerice".

'Život je ovdje lijep i ugodan, ali puno je skuplje nego u Hrvatskoj'

Kakav je žvot u Charlotteu?

"Za mene osobno jako lijep, ali puno je skuplje nego u Hrvatskoj. Lijep je grad i klima. Copy-paste klime u Hrvatskoj. Od svibnja do kolovoza je jako vruće s velikom vlagom, ali lijepo je. Ja u zgradi u kojoj živim imam bazen. Cijelo ljeto si na bazenu. Odmaram se. Imamo NBA franšizu Hornetse i NFL. Ima puno mogućnosti. Baš obećana zemlja. Moj stan u zgradi od 50 katova nalazi se na 30. U zgradi imamo bazen, teretanu, saunu, košarkaški i teniski teren na osmom katu. Mnoštvo roštilja, stolni tenis... Ne moraš iz zgrade nigdje. Sa sigurnosnog aspekta je sve super u zgradi. Imam sve".

Koliko je veliki stan, pretpostavljamo, zamišljamo da je neki penthouse?

"110 kvadrata. U njemu smo supruga i malo dijete. Kćerkica. Ima dvije godine. Rođena je moja curica Amerikanka, ali bit će Hrvatica. I je Hrvatica."

'Svašta se govori o SAD-u'

Je li opasno živjeti u Charlotteu?

"Nije. Svašta se govori, priča kad dolaziš u Ameriku, kad pričaš o SAD-u. Događa se ovdje svašta jer je Amerika stvarno velika. I ima svega. Kad se dogodi ekces, incident, zločin, bilo što, na 350 milijuna ljudi je to sve zanemarivo i ništa. Niti da nekog dirne. Izađe sve u vijestima, piše se i izvještava, ali siguran si isto toliko koliko se sam brineš o sebi. Osobno, ne izlazim van u 23 sata navečer, u ponoć i ne šetam se s kćerkicom ili sa ženom kao da smo na Zrinjevcu, Ilici, Velikoj Gorici ili u Maksimiru. Ovdje je ipak malo drugačija priča. U neke ulice se ne zalazi, pogotovo ne po noći. Ali, takve stvari znaš i postupaš u skladu s time. Osim toga, sve u gradu je sigurno maksimalno. Nema brige niti zime po tom pitanju. Osim, ako zalaziš u neke kvartove van grada, konkretno, sumnjive, za koje ne znaš što ti donose, onda bi mogao upasti u probleme. Samo čuvaš sam sebe. Ja u ovih dvije i pol godine ovdje nisam imao problema. Niti jednom".

S kim se družite najviše u klubu i s kime ste u kontaktu od Hrvata u MLS-u?

"U kontaktu sam s Damirom Kreilachom iz Vancouver Whitecapsa. Za Župarićem sam se vidio na pripremama. Malo smo popričali. On je u Portlandu. Bio je Biuk u LA-u prošle godine. Malo smo tada ja i Biuk popričali. Hrvati su u SAD-u u nogometnom smislu cijenjena roba zbog reprezentacije najviše. Znaju da su Hrvati dobri nogometaši i da u Hrvatskoj postoje i rađaju se jako kvalitetni nogometaši, naravno sve i smao zbog uspjeha reprezentacije na europskoj i svjetskoj sceni. Posebno na svjetskoj. U klub je došao sad i Srbin Nikola Petković, pa sam s njim najbolji u momčadi. Povezan sam i s jednim bivšim nogometašem Celtica koji je kod nas".

'Rijeka je fantastična, Dinamo se digao u formi u ključnom trenutku'

Pratite HNL utrku za prvaka?

"Naravno da pratim. Sad su 4 kola do kraja. Lokomotiva je u nedjelju dobila Rijeku 3-1. Rijeka igra neočekivano dobro čitavu sezonu. Sad su se poskliznuli, ali u nedjelju je derbi na Rujevici u kojem sve imaju u svojim nogama. Drže Riječani fantastičan nivo, ali Dinamo se digao, probudio u ključnom trenutku, u što sam i vjerovao. Nažalost za HNL i zanimljivost same lige, Hajduk se raspao u deset dana. Bit će zanimljivo do kraja. Ne možeš biti pametan i znati kako će se rasplesti neke stvari u jednoj takvoj ujednačenoj utrci. Mogu prognozirati, ali ne bi dao neke prognoze budućeg prvaka HNL-a", zaključio je Kristijan Kahlina.