Pogledajte tko je proglašen najboljim proizvođačem godine: 'Poput šećernog štapića...'

Kia je proglašena 'Najboljim proizvođačem' na dodjeli nagrada BBC TopGear.com EV 2026. godine! Uz to, na dodjeli nagrada za najbolje električne automobile u Velikoj Britaniji PV5 Passenger je proglašen i 'obiteljskim automobilom godine'.

"Bez obzira jeste li u EV3 ili ogromnom EV9, elegantnom EV6 ili kutijastom PV5, postoji poznata uređenost koja se provlači kroz električne Kije poput poslovičnog šećernog štapića", rekao je Ollie Kew, zamjenik urednika na TopGear.com. "Pouzdan domet, jednostavne performanse, ugodna udobnost... i samopouzdanje da upotpuni svoje EV redove s početnim EV2 uz super SUV u obliku EV9 GT."

"Proglašenje 'najboljim proizvođačem' TopGear.com-a za 2026. godinu snažna je podrška Kijinoj električnoj strategiji diljem Europe", rekao je Pablo Martinez Masip, potpredsjednik za proizvode, marketing i korisničko iskustvo Kia Europe. "Posljednjih godina razvili smo jedan od najopsežnijih portfelja električnih vozila na tržištu, od kompaktnih, pristupačnih modela do većih vozila usmjerenih na performanse, osiguravajući da možemo zadovoljiti raznolike potrebe mobilnosti europskih kupaca. Ovo priznanje naglašava zamah iza naše transformacije i jača našu predanost da postanemo vodeći brend električne mobilnosti u Europi."

Put do elektrifikacije

Kia brzo širi svoju ponudu električnih vozila. Njihova raznolika ponuda sada obuhvaća EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 i PV5.

EV2 predstavlja sljedeći korak u strategiji marke 'Plan S', koja je započela lansiranjem EV6 2021. godine. Kao Kijino najkompaktnije i najpovoljnije električno vozilo do sada, EV2 je dizajniran, konstruiran i proizveden u Europi isključivo za europske kupce.

Prve isporuke EV2 kupcima diljem Europe su sada u tijeku – u Hrvatskoj se očekuje u svibnju, a GT izvedbe EV3, EV4 i EV5 bit će predstavljene kasnije.

