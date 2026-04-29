Novo izdanje automobila kojeg Hrvati obožavaju: Uskoro na našim cestama, znaju se i cijene

Nakon više od pola stoljeća na tržištu i preko dvadeset milijuna prodanih primjeraka, Volkswagen Polo, jedna od istinskih ikona automobilske industrije, okreće novu stranicu. Njemački div odlučio se za dvostruku strategiju: dok će ljubitelji klasike i dalje moći uživati u provjerenom benzinskom modelu, budućnost donosi potpunu revoluciju u obliku električnog ID. Pola.

Ovaj ključni model trebao bi Volkswagen vratiti u sam vrh segmenta dostupnih električnih vozila i pokazati da je prijelaz na struju moguć i u klasi gradskih automobila, bez kompromisa po pitanju kvalitete i praktičnosti.

ID. Polo: Električna revolucija s poznatim imenom

Dugo očekivani Volkswagen ID. Polo, čiji se dolazak na tržište očekuje već ovog proljeća, predstavlja mnogo više od samo novog modela. Riječ je o svjesnom zaokretu u filozofiji marke. Za razliku od ranijih, futuristički nastrojenih modela iz ID. obitelji, ID. Polo želi biti prije svega "normalan automobil". Volkswagen je poslušao kritike i stvorio vozilo koje spaja poznatu upotrebljivost Pola s prednostima električnog pogona.

Dizajnerski, serijski model snažno se oslanja na iznimno dobro prihvaćen koncept ID.2all. Andreas Mindt, šef dizajna, potpisuje novi stilski jezik nazvan "Pure Positive", koji donosi čiste i klasične linije s prepoznatljivim elementima Pola i Golfa. S dužinom od oko četiri metra, ID. Polo zadržava kompaktne gradske dimenzije, no zahvaljujući novoj MEB+ platformi nudi prostranost koja nadmašuje njegovu klasu. Iz Volkswagena tvrde da je "prostran kao Golf", što potvrđuje i prtljažnik obujma od izdašnih 435 litara, osjetno više od 351 litre koliko nudi njegov benzinski brat.

Promjena smjera najočitija je u unutrašnjosti. Iako dominiraju digitalni zasloni, 10-inčni ispred vozača i središnji od gotovo 13 inča, Volkswagen je vratio fizičke tipke za ključne funkcije poput klime i kontrole glasnoće. To je detalj koji pokazuje da je praktičnost ponovno stavljena ispred minimalističke estetike.

Baterije, doseg i performanse za svakoga

Novi ID. Polo prvi je mali Volkswagen s prednjim pogonom na unaprijeđenoj MEB+ platformi. Srce sustava je novorazvijeni elektromotor dostupan u nekoliko razina snage. Na početku prodaje nudit će se verzije sa 116 KS (85 kW), 135 KS (99 kW) te snažnija varijanta s 211 KS (155 kW). Za sportske entuzijaste, tijekom 2027. godine stiže i legendarna GTI oznaka sa 226 KS (166 kW), koja bi trebala osigurati ubrzanje do 100 km/h za manje od sedam sekundi.

Kupci će moći birati između dvije baterije. Manja, litij-željezo-fosfatna (LFP) baterija kapaciteta 37 kWh nudit će doseg od oko 300 kilometara, što je idealno za gradsku i prigradsku vožnju. Punit će se na brzim DC punjačima snagom do 90 kW. Veća, nikal-mangan-kobalt (NMC) baterija od 52 kWh osiguravat će doseg do čak 450 kilometara, čime ID. Polo postaje jedan od predvodnika u klasi.

Ova verzija podržavat će punjenje snagom do 130 kW, što znači da će se baterija od 10 do 80 posto napuniti za otprilike 25 minuta, dovoljno za kratku stanku za kavu na autocesti.

Cijena i dolazak na tržište: Obećanje s jednom zamkom

Volkswagen je najavio ciljanu početnu cijenu nižu od 25.000 eura, čime se ID. Polo izravno suprotstavlja glavnom konkurentu, Renaultu 5. Prve isporuke u Hrvatskoj očekuju se u jesen 2026. godine. Međutim, postoji jedna važna zamka. Prema dostupnim informacijama, prvi modeli koji će stići u prodajne salone bit će isključivo skuplje verzije s većom baterijom od 52 kWh, čija će cijena vjerojatno prelaziti 30.000 eura. Zbog kašnjenja u opskrbi LFP ćelijama, povoljnija ulazna verzija s cijenom ispod 25.000 eura na tržište stiže tek krajem 2026. ili čak početkom 2027. godine.

A što je s klasičnim Polom?

Dok se svi pogledi upiru u električnu budućnost, Volkswagen ne zaboravlja ni sadašnjost. Klasični Polo s motorima s unutarnjim izgaranjem nastavlja se prodavati kao svojevrsni brat blizanac i ostaje jedan od najjačih aduta u klasi malih automobila. Aktualna, redizajnirana generacija i dalje se smatra jednim od najzaokruženijih proizvoda na tržištu.

Recenzije ga redovito hvale zbog udobnosti u vožnji koja nadilazi klasu, prostrane i kvalitetno izrađene unutrašnjosti te osjećaja zrelijeg i većeg automobila. Iako možda nije najzabavniji za vožnju u usporedbi sa sportski nastrojenim rivalima, Polo to nadoknađuje praktičnošću i općim dojmom profinjenosti.

Ponuda motora temelji se na dokazanom jednolitrenom trocilindričnom benzincu. Osnovni model je atmosferski 1.0 MPI s 80 KS, no većina kupaca bira agilniji 1.0 TSI turbo motor sa 95 KS, koji nudi odličan omjer performansi i potrošnje. Za one željne više snage, tu je i verzija sa 115 KS, dok vrh ponude čini sportski Polo GTI.

Volkswagen je s Polom odigrao na sigurnu kartu. S jedne strane, ID. Polo ima sve adute da postane novi narodni električni automobil: prepoznatljivo ime, praktičnost, solidan doseg i, ključno, obećanje pristupačne cijene. S druge strane, klasični benzinac ostaje siguran izbor za one koji još nisu spremni za prelazak na struju. Jedno je sigurno: ime Polo bit će ključno za Volkswagenovu strategiju u godinama koje dolaze.

