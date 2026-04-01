Volkswagenov najveći SUV donosi još više snage i luksuza: 'On postavlja mjerila u klasi'

Volkswagenov najveći SUV, troredni Atlas, ključan je model koji je transformirao marku na američkom tržištu. Nakon gotovo desetljeća dominacije u segmentu prostranih obiteljskih vozila, Volkswagen je predstavio potpuno redizajniranu drugu generaciju za 2027. godinu. Novi Atlas, koji stiže s osvježenim stilom, snažnijim motorom i značajno unaprijeđenom unutrašnjošću, spreman je ponovno postaviti mjerila u konkurentnoj klasi.

Javnosti je prvi put predstavljen na salonu automobila u New Yorku, a u prodajne salone na sjevernoameričkom tržištu stiže u jesen 2026. godine.

Iako je primarno namijenjen kupcima u Sjedinjenim Državama, gdje se i proizvodi u tvornici u Chattanoogi, Tennessee, njegova pojava izaziva zanimanje i na drugim tržištima gdje se cijeni prostranost i robusnost.

Snažniji motor i poznate performanse

Jedna od najvažnijih novosti krije se ispod poklopca motora. Volkswagen je za novi Atlas pripremio evoluciju postojećeg dvolitrenog četverocilindričnog turbo benzinskog motora. Zahvaljujući novom turbopunjaču i ojačanim unutarnjim komponentama, snaga je povećana na 282 konjske snage, što je osjetno više od 269 KS prethodnog modela.

Zanimljivo je da je okretni moment neznatno smanjen na 258 lb-ft (približno 350 Nm), no VW obećava bolju isporuku snage i očekuje poboljšanu ekonomičnost.

Motor je uparen s provjerenim osmostupanjskim automatskim mjenjačem, a snaga se standardno prenosi na prednje kotače. Kao i do sada, opcionalno je dostupan i hvaljeni 4Motion pogon na sve kotače. Unatoč promjenama u pogonskom sklopu, Atlas zadržava impresivnu vučnu sposobnost do 2.268 kilograma (5.000 funti), što ga čini idealnim za obitelji koje vole aktivni odmor.

Revolucija u unutrašnjosti i tehnologiji

Dok vanjština predstavlja evoluciju, unutrašnjost je doživjela pravu revoluciju. Volkswagenovi dizajneri usredotočili su se na stvaranje premium osjećaja, koristeći kvalitetnije materijale i moderniju tehnologiju. Svaki model sada dolazi s umecima od pravog drva, a dostupne su i presvlake od Nappa kože na višim razinama opreme. Poseban dojam stvara novo ambijentalno osvjetljenje koje nudi do trideset boja i elegantno se provlači kroz perforirane panele na vratima.

Tehnološki iskorak najočitiji je na središnjoj konzoli. Osnovni modeli dolaze s velikim 12,9-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir, dok će većina modela biti opremljena impresivnim 15-inčnim zaslonom, jednim od najvećih u klasi. Ispred vozača nalazi se standardni digitalni kokpit od 10,3 inča.

Kako bi se oslobodio prostor na središnjoj konzoli, ručica mjenjača premještena je na stup upravljača, a uvedena je i nova rotacijska komanda nazvana 'Driver Experience Dial' koja objedinjuje funkcije glasnoće, odabira načina vožnje i postavki ambijenta. Za dodatnu udobnost tu su i opcionalna masažna prednja sjedala te dva mjesta za bežično punjenje pametnih telefona.

Evolucija prepoznatljivog izgleda

Novi Atlas zadržao je svoje prepoznatljive kutijaste proporcije koje mu daju robustan izgled i osiguravaju izdašan unutarnji prostor. Prema Volkswagenu, gotovo svaki vanjski panel je nov, s izuzetkom krova. Najupečatljivije promjene vidljive su na prednjem dijelu, gdje dominiraju nova LED svjetla povezana svjetlosnom trakom preko maske.

Svi modeli, osim osnovnog, imat će i osvijetljeni VW logo sprijeda i straga, što vozilu daje moderan i upečatljiv potpis.

Iako je dizajn nov, dimenzije su ostale gotovo nepromijenjene, s istim međuosovinskim razmakom kao kod prethodnika. To znači da je Atlas zadržao svoju najveću prednost – iznimnu prostranost u sva tri reda sjedala. Drugi red nudi mogućnost odabira između standardne klupe za tri osobe i dva odvojena "kapetanska" sjedala, dok treći red može udobno smjestiti dvoje odraslih, što je rijetkost u ovom segmentu. Iako točne brojke još nisu objavljene, očekuje se da će kapacitet prtljažnika ostati na razini prethodnika, koji je nudio golemih 2.735 litara s preklopljenim sjedalima.

Sigurnost i očekivana cijena

Volkswagen je poznat po visokim sigurnosnim standardima, a novi Atlas nije iznimka. Standardno dolazi s paketom pomoći vozaču IQ.DRIVE, koji uključuje adaptivni tempomat, sustav za zadržavanje u voznoj traci i nadzor mrtvog kuta. Očekuje se da će nova generacija ciljati na najviše ocjene na testovima sigurnosti, kao što je Top Safety Pick+ nagrada koju je zaradio i prethodni model.

Službene cijene bit će objavljene bliže početku prodaje, no procjene govore da će početna cijena za model 2027. biti nešto viša od prethodnika, vjerojatno u rasponu od 40.000 do 43.000 američkih dolara, dok će najopremljeniji modeli dosezati cijenu od oko 55.000 dolara.

Novom generacijom Atlasa, Volkswagen je napravio značajan korak naprijed. Zadržavajući prostranost i praktičnost koje su obitelji zavoljele, dodao je snažniji motor, vrhunsku tehnologiju i dozu luksuza, čime je osigurao da njegov američki div ostane jedan od najpoželjnijih izbora u segmentu velikih SUV-ova.

