Dara Bubamara više ne skriva ljubav: Ispred kamera strastveno poljubila novog partnera

Srpska pjevačica Dara Bubamara (49) pojavila se na snimanju emisije "Zvezde Granda" i prvi put javno pokazala svog dečka. Na snimanje je stigla u Ferrariju, on je izašao iz automobila i otvorio joj vrata nakon čega je uslijedio prvi javni poljubac pred kamerama.

Nakon poljupca, on je ušao u automobil i odvezao se, a Dara je medijima otkrila pokoje detalje o misterioznom partneru. Spomenula je da ima tvrtku u Beogradu, a ranije je živio u Dubaiju gdje ga je često posjećivala. Također je priznala da mu je slala poruke sličnog sadržaja kao one koje su nedavno dospjele u javnost.

'Nekada je bilo od 4 do pola 7, sada je mnogo duže'

Podsjetimo, prije par tjedana je u javnost dospio privatan audio zapis Dare Bubamare koja bez zadrške prepričava intimni susret s mlađim muškarcem. Upravo zbog eksplicitnog sadržaja i načina na koji govori, snimka je postala viralna u vrlo kratkom roku.

Nakon što je zapis postao viralan, Dara Bubamara komentirala je situaciju za srpske medije.

''Odlično sam poslije svega, odlično. Puno ljudima pomažem, financiram, plaćam i struju i na kraju mi zbog neke ljubomore zabodu nož u leđa. Neka zlobna stvar se preokrenula u moju korist, ljudi osjećaju i znaju tko je dobar. Zna se tko je to pustio u javnost, moji odvjetnici rade na tome da se utvrdi kako je dospjelo do medija. Ta poruka je stara, kako je to sada došlo u medije. Žalosno je, hranite psa da vas ugrize.

To je sve dogovoreno, ljudi su ljubomorni, zna se kako ja živim, svi mi zavide. Uspješna sam majka prije svega, dobar čovjek, prijatelj, imam lijepog dečka, lijepo mi je u životu. Jako su ljudi ljubomorni. Umjesto da su nešto radili od 4 do pola 7 oni su prosljeđivali moje poruke. Nije mi bilo ugodno, to je izdaja klasična, navikla sam na sve to. Ljudi su jako zli, odvjetnik će ovo sve završiti, ne bih o detaljima. Nasmijala sam naciju. Dečko je dobro reagirao, nekad je bilo od 4 do pola 7, sad je mnogo duže'', komentirala je.

