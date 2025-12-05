Dara Bubamara dugovala Marini Tucaković 10.000 eura? Ovako je sve završilo

Autorica brojnih glazbenih tekstova Marina Tucaković tijekom karijere surađivala je s najvećim imenima glazbene scene, a s mnogima je bila i privatno bliska. Smatra se zaslužnom za uspone brojnih glazbenika.

Među njima je i folk pjevačica Radojka Adžić, javnosti poznatija kao Dara Bubamara, koja se prije više od deset godina našla u financijskim problemima te je, prema pisanju srpskih medija, Marini dugovala 10.000 eura. Sve se događalo u vrijeme kada je nastajao album Delete.

"Prema riječima pokojne Marine, Dara joj je dugovala 10.000 eura za pjesme s albuma Delete iz 2013. godine. Dara je tada to negirala tvrdeći da je Marini ranije financijski pomagala i poklanjala joj skupu odjeću. No, okolnosti su se kasnije promijenile i obje su, prije Marinine smrti, odlučile ostaviti ružne trenutke iza sebe," izjavio je tada dobro upućeni izvor, a prenosi Kurir.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ipak u dobrim odnosima

Dara je kasnije objasnila da među njima nije bilo sukoba: "Nas dvije se nikada nismo svađale, sve je to bilo prenapuhano. Napravila mi je fenomenalnu baladu i svaki put kad je čujemo, obe se rasplačemo. Jako je emotivna i jedva čekam da je publika čuje. To je sve što mogu reći na tu temu", prenio je Kurir Darine riječi.

Dara danas dobro zarađuje

Pjevačica danas, kako kaže, zarađuje više nego dovoljno, pa je nedavno sinu kupila luksuzan stan.

"Jedinac je – sve mu moram kupiti. Mada, jednom je i on meni dao pare. I on zarađuje, igra igrice preko interneta i dobro se opari," rekla je Dara uz smijeh.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Michael Flatley dao intervju za RTL Direkt