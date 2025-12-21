Nije ostao imun na ove noge: Ines pokazala čime je osvojila Brada Pitta

FREEMAIL
×
Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia

Za ovu posebnu priliku odabrala je čipkastu haljinicu koja je dodatno naglasila njezinu vitku liniju i u prvi plan istaknula zanosne noge – koje su, prema mišljenju nekih, očito zavele i samog Brada Pitta

21.12.2025.
13:34
Hot.hr
Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia
Ines de Ramon, poznata stručnjakinja za nakit i djevojka slavnog glumca Brada Pitta (62), proslavila je svoj 33. rođendan u restoranu Cara u Los Angelesu. Slavljeničko druženje trajalo je više od pet sati, a Ines je cijelu večer bila u središtu pažnje svojih prijatelja.

Za ovu posebnu priliku odabrala je čipkastu haljinicu koja je dodatno naglasila njezinu vitku liniju i u prvi plan istaknula zanosne noge – koje su, prema mišljenju nekih, očito zavele i samog Brada Pitta.

Iako je Bradov rođendan bio dan prije Inesinog, glumac nije mogao prisustvovati proslavi – razlog je njegova zauzetost snimanjem novog filma. No, očigledno njihova veza ostaje snažna, a modni izbor Ines još jednom je dokazao da zna kako ostaviti upečatljiv dojam.

Savršen spoj elegancije i šarma

Večer je bila ispunjena smijehom, razgovorima i nezaboravnim trenucima s prijateljima, a Ines je za svoj rođendan pokazala savršen spoj stila, elegancije i šarma.

Podsjećamo, odnosi između Brada i Ines postali su ozbiljniji kad se Ines u veljači prošle godine preselila u Los Angeles kako bi živjela s njim čime je ujedno postala i Bradova prva ozbiljna djevojka nakon razvoda od Angeline Jolie,

Inače, Ines de Ramon javnosti je poznata po svom braku s glumcem Paulom Wesleyjem, zvijezdom serije "Vampirski dnevnici". Njih dvoje vjenčali su se 2019. godine na privatnoj ceremoniji, no rijetko su se pojavljivali zajedno. Njihov brak nije potrajao, a razvod je službeno finaliziran 2024. godine.

