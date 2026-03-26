Fanovi ne vjeruju vlastitim očima: Je li ovo zaista Brad Pitt?

Jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, Brad Pitt, trenutačno radi na svom novom filmskom projektu The Riders, a snimanje se nakon Grčke preselilo u Amsterdam.

Glumac i njegova ekipa nastavljaju rad na filmu u Nizozemskoj, gdje su privukli pažnju brojnih obožavatelja. Iako je riječ o velikoj zvijezdi, Pitt se na setu ponašao opušteno i pristupačno, tijekom pauza rado je pozdravljao fanove, smiješio se te nije pokazivao tipične “zvjezdane” manire.

Neprepoznatljiv zbog nove uloge

Posebnu pažnju izazvale su fotografije sa snimanja na kojima Pitt izgleda gotovo neprepoznatljivo. Njegova transformacija rezultat je zahtjevne uloge u filmu, za koju je očito morao značajno promijeniti izgled.

Takve promjene nisu novost u njegovoj karijeri, no svaki put iznova potvrđuju koliko je predan glumi i koliko se uživljava u likove koje tumači.

Psihološki triler koji se s nestrpljenjem očekuje

Film The Riders opisan je kao psihološki triler koji prati muškarca iz Australije koji započinje novi život u Irskoj dok čeka dolazak supruge i kćeri. Međutim, situacija poprima dramatičan obrat kada se vraća samo djevojčica, nakon čega njih dvoje kreću u očajničku potragu diljem Europe.

Zbog zanimljive radnje i velike produkcije, film već sada izaziva velik interes publike, iako će na premijeru trebati još pričekati.

Pitt i dalje među najtraženijima

Unatoč dugogodišnjoj karijeri, Brad Pitt i dalje je jedno od najtraženijih imena u filmskoj industriji. Njegova sposobnost transformacije i karizma na ekranu osiguravaju mu stalno mjesto među najvećim holivudskim zvijezdama.

Sudeći po prvim reakcijama sa seta, The Riders mogao bi biti još jedan u nizu njegovih uspješnih projekata, a fanovi jedva čekaju vidjeti kako će se ova priča razviti na velikom platnu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su Hugač i Danek? Priča o Španjolcu i Talijanu koji su se zaljubili u Zagorje i gablec