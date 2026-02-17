Miss Universe Fatima Bosch izgubila svijest na festivalu u Ekvadoru. Oglasio se glasnogovornik

Ovogodišnja Miss Universe, Fátima Bosch (25), izazvala je zabrinutost javnosti nakon što joj je pozlilo tijekom parade u Ekvadoru. Neugodna situacija dogodila se dok je nositeljica titule za 2025. sudjelovala na Festivalu voća i cvijeća u Ambatou, a snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama.

Na snimkama se vidi kako Bosch, odjevena u svijetlu haljinu zelene nijanse, stoji na cvijećem ukrašenoj platformi i pozdravlja okupljene. U jednom trenutku počinje gubiti ravnotežu, pokušava se osloniti na ogradu iza sebe, no potom klekne. Iz publike se čuju uzdasi iznenađenja, a jedna žena brzo joj prilazi i pomaže joj. Prema snimkama, cijelo je vrijeme bila pri svijesti i komunicirala s osobom koja joj je pritekla u pomoć.

🚨💬 Fátima Bosch, actual Miss Universo, sufrió un ligero desmayo mientras desfilaba en la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato. Todo quedó en pausa y ahora se espera el parte médico oficial…



Poruka iz organizacije

Nakon događaja oglasila se organizacijska uprava natjecanja. Glasnogovornik za komunikacije, Miguel Ángel Martínez, izjavio je za People da je Bosch osjetila kratkotrajnu vrtoglavicu nakon višesatnog boravka na otvorenom. Iz predostrožnosti su joj odmah pomogli članovi tima i liječnici na licu mjesta.

Istaknuto je da se brzo oporavila, da je pregled obavljen odmah te da joj je raspored prilagođen kako bi se mogla odmoriti i nadoknaditi tekućinu u organizmu. Kazao je da se Bosch osjeća dobro i da je zahvalila domaćinima na srdačnoj dobrodošlici.