Hillary Clinton optužila Trumpa za zataškavanje: 'Izvucite te spise na svjetlo dana!'

Bivša američka državna tajnica Hillary Clinton oštro je napala administraciju Donalda Trumpa tijekom Svjetskog foruma u Berlinu. Optužila je aktualnu vlast za "zataškavanje" i "namjerno odugovlačenje" s objavom ključnih dokumenata vezanih uz pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

"Izvucite te spise na svjetlo dana. Odugovlače s tim jer žele skrenuti pozornost," izjavila je Clinton za BBC, dodajući kako ona i njezin suprug Bill nemaju što skrivati te da je "sunčeva svjetlost najbolji dezinficijens".

Bračni par Clinton pred Kongresom

Nakon početnog odbijanja, bračni par Clinton pristao je svjedočiti pred kongresnim odborom krajem veljače. Hillary će se pojaviti 26. veljače, dok će Bill Clinton svjedočiti dan kasnije. Zatražili su da njihovo svjedočenje bude dostupni za javnost, ističući da nemaju što skrivati.

Ovaj događaj predstavlja povijesni presedan, odnosno to će biti prvi put da jedan bivši američki predsjednik svjedoči pred kongresnim vijećem još od 1983. godine, kada je to učinio Gerald Ford. Iako se Bill Clinton spominje u Epsteinovim spisima, on naglašava kako je prekinuo svaki kontakt s njim prije više od dva desetljeća.

Clinton smatra da se cijela priča koristi kako bi se skrenula pozornost s Trumpa.

"Kao da pokazuje neki sjajni predmet kako bi svrnuo pozornost. Sad ćemo imati Clintonove, čak i Hillary Clinton, koja tog čovjeka nikada nije ni upoznala“, rekla je, aludirajući na političku dimenziju slučaja. Potvrdila je i da je nekoliko puta susrela Ghislaine Maxwell, Epsteinovu osuđenu suradnicu.

Reakcija Trumpa

Trump je vrlo brzo odgovorio na ove optužbe, poručivši da je on oslobođen bilo kakve sumnje.

"Ja nemam ništa s Jeffreyjem Epsteinom. Nadali su se da će nešto naći protiv mene, a našli su upravo suprotno," rekao je Trump, optužujući demokrate da su oni ti koji su zapravo povezani s mračnim aktivnostima pokojnog milijardera.

Ministarstvo pravosuđa podržalo je ove tvrdnje, navodeći da su neki dokumenti protiv Trumpa bili "senzacionalistički i neutemeljeni" te da su to pokušaji kompromitacije prije izbora.

Pritisak na kraljevsku obitelj

Osim američkih političara, pod povećalom je i bivši britanski princ Andrew Mountbatten-Windsor. Nakon samoubojstva njegove glavne tužiteljice Virginije Giuffre 2025. godine, pritisak javnosti i obitelji žrtava da Andrew svjedoči pred Kongresom postao je neizdrživ.

Hillary Clinton se pridružila tim zahtjevima, poručivši da bi "svatko tko je pozvan trebao svjedočiti".

