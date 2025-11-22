Skandal pred izbor Miss Universe: Nazvao je glupom, ona uzela krunu! Video postao viralan

Natjecateljica za Miss Universe iz Meksika, Fatima Bosch, doživjela je neugodan incident prije početka natjecanja, ali zasjenili su ga dobitak krune i pobjeda na natjecanju.

Foto: Teera Noisakran/ddp Usa/profimedia

Direktor ju nazvao glupom?

Fatima Bosch (25) napustila je ceremoniju prije natjecanja nakon što ju je izvršni direktor Nawat Itsaragrisil verbalno napao i omalovažavao, nazivajući je "glupom".

Sve se događalo pred kamerama, a snimka je ubrzo postala viralna. Dok je izlazila iz prostorije, Bosch mu je poručila: "Ne poštuješ me kao ženu. Ja predstavljam svoju zemlju i nije moja krivnja što imate problema s mojom organizacijom", piše Independent.

Ostale natjecateljice stajale su uz nju i pratile je u znak podrške. Incident se navodno dogodio zbog nesporazuma oko promotivnog fotografiranja. Itsaragrisil je kasnije tvrdio da je pogrešno interpretiran i da nije nazvao Bosch "glupom" (engl. 'Dummy'), već da je upotrijebio riječ koja se prevodi kao "šteta" (engl. 'Damage').

Poduzete mjere protiv njega

Predsjednik organizacije Miss Universe, Raúl Rocha, ubrzo je reagirao: ograničio je Itsaragrisilovo sudjelovanje u događanjima natjecanja i osudio njegov postupak, naglasivši da se vrijednosti poštovanja i dostojanstva žena ne smiju kršiti.

Unatoč svemu, Fatima Bosch je na finalu na Tajlandu u petak osvojila titulu Miss Universe. Na Instagramu je podijelila emotivnu poruku:

"Danas sam ponovno potvrdila da ono što Bog odredi za tebe, ne može zaustaviti ni zavist, ni sudbina, ni sreća. Živio Krist Kralj", napisala je misica u objavi, pri čemu kao da insinuira na one koji su govorili protiv nje.

Foto: Lillian Suwanrumpha/afp/profimedia

