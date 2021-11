Famozna Fran Fine koja je zarobila srca publike diljem planete kao dadilja u obitelji Broadwayskog producenta Maxwella Sheffielda u sitcomu "Dadilja" prije 28 godina prvi se put pojavila na malim ekranima. Naime, točno toliko je prošlo od emitiranja prve epizode te humoristične serije.

Glumica Fran Drescher proslavila se ulogom osebujne i vrckave dadilje nazalnog glasa Fran Fine koja se do ušiju zaljubila u svog poslodavca, zgodnog udovca i njegovo dvoje djece: Maggie, Brightona i Grace. Račune bi joj redovito pomrsila Maxwellove poslovna suradnica C. C. Babcock, sve dok se ona nije zaljubila u batlera Nilesa.

U tu veselu i smiješnu glumačku ekipu odlično se uklopila i Franina obitelj: majka Sylvia Fine, otac Morty (njegovo lice nikad nije bilo prikazano u seriji) te baka Yetta Rosenberg. "Dadilja" se emitirala šest sezona do 1999. godine, a skoro cijela planeta bez daha pratila je uzbudljivu ljubavnu priču između Fran i Maxwella, kroz 146 polusatnih epizoda, koja je završila vjenčanjem i rođenjem njihovih blizanaca.

Fran je postala dadilja sasvim slučajno jer je pokucala na vrata konzervativne i stroge obitelji Sheffield u pravom trenutku, kada su oni tražili dadilju, a ona posao. Ubrzo je u njihov monotoni svijet unijela svježinu i vedrinu, kako sa svojim karakterom, tako i sa zanimljivim modnim kombinacijama koje je imala na sebi.

Serija bazirana na njenom životu

Fran je dva puta bila nominirana za nagradu Emmy u kategoriji Najbolje glumice, dok je serija "Dadilja" za tu prestižnu nagradu bila nominirana jedanaest puta.

Fran je rođena 1957. u Queensu te je još u školskim klupama željela biti glumica, no rekli su joj da s tako čudnim i iritantnim glasom to neće moći ostvariti. Ipak, ona je bila uporna pa je prvu manju ulogu dobla 1977. godine u filmu "Saturday Night Fever".

Glumicu je 1985. godine zadesila velika tragedija. Dvojica naoružanih razbojnika provalila su njen i suprugov stan u Los Angelesu te su nju i prijateljicu silovali, a Petera Marca Jacobsona su zavezali i prisilili da to gleda. Fran je godinama patila te je oboljela i od raka maternice kojeg je nakon teške borbe naposljetku pobijedila.

Fran je 1980-ih glumila u par filmova, većinom komedija, a 1993. napisala je scenarij za "Dadilju" koji je baziran na njenom životu. Naime, njena majka se zove Sylvia, a otac Morty te ima i prabaku Yettu. Pisanje te kultne komične serije pomoglo joj je da se oporavi od traume uzrokovane silovanjem.

Najbolje scene iz 'Dadilje' uz koje smo se smijali ili plakali

Bajkovito vjenčanje Fran i Maxwella Sheffielda

Mogu li Maxwell i Niles pretvoriti Fran u jednu finu damu?

U 3. epizodi 1. sezone pod nazivom "Moja lijepa dadilja", Fran od Nilesa i Maxwella dobiva lekcije o bontonu.

Maxwell u gostima ima slavnu osobu koja se oporavlja od estetske operacije. Njen identitet strogo je čuvana tajna koju Fran naprosto mora otkriti!

Dvije zaklete rivalke, Fran i C.C., ostale su zarobljene u vinskom podrumu.

Maggie je otkrila Fran da misli da je trudna!