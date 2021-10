Glumica Fran Drescher najpoznatija po ulozi u seriji "Dadilja" otkrila je da ima intimne odnose sa bivšim suprugom, koji joj je svojevremeno priznao da je gay. Glumica je stekla planetarnu popularnost ulogom u seriji "Dadilja", ali iza zaraznog osmijega krilo se mnogo tuge.

Fran je bila udata za glumca i producenta Petera Marca Jacobsona od 1978. do 1999. godine.

Sedam godina nakon vjenčanja u njihov dom su upali naoružani lopovi. Jedan je silovao Fran, drugi njenu prijateljicu, a Petera su svezali i prekrili mu oči povezom. Godine i godine trebale su im da se oporave od tog stravičnog čina, a onda joj je suprug priznao da je homoseksualac. Razveli su se, ali su ostali u prijateljskim odnosima.

Fran je kasnije šokirala izjavom da je i dalje intimna s Peterom.

"Imam bivšeg muća homoseksualca kojeg volim i on ispunjava mnoge moje potrebe. Imam prijatelja s povlasticama. Sastajemo se dvaput mjesečno, što je i više nego dovoljno".

"On dođe kod mene, družimo se, pripremamo vruću kupku, ja napravim hranu, legnemo u krevet, gledamo tenis ili neki dobar film. Naravno, imamo i intimne odnose i to je ono što me održava", rekla je Fran za Page Six.