Splićanka Renata objavila snimke u legendarnom bikiniju

Bivša Miss Universe Hrvatske i poznata fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje. Novom objavom savršeno je sažela esenciju dalmatinskog ljeta. Nakon što je u travnju velikom proslavom obilježila svoj 50. rođendan, Renata nastavlja plijeniti pažnju figurom na kojoj bi joj mnogi pozavidjeli. Cijelo ljeto redovito dijeli trenutke s obale, a posljednji prizori s Jadrana ponovno su izazvali lavinu reakcija.

U nizu fotografija i kratkom videu Renata je pokazala kako uživa u ljetnim radostima na stjenovitoj plaži u Ruskamenu, turističkom mjestu na omiškoj rivijeri poznatom po kristalno čistom moru i prekrasnoj prirodi.

Za kupanje je odabrala atraktivan bikini s crveno-bijelim uzorkom šahovnice, jednim od najprepoznatljivijih hrvatskih motiva, koji joj je dodatno naglasio preplanulu figuru. Ležerno izdanje uz more, masku za ronjenje i opuštenu atmosferu savršeno se uklopilo u njezin prepoznatljivi imidž žene koja godinama promovira zdrav život i disciplinu.

Naravno, pratiteljima nije promaknula ni njezina forma koju održava treninzima i aktivnim načinom života. Komplimenti na račun izgleda i kupaćeg kostima samo su se nizali, a mnogi su joj poručili da izgleda bolje nego ikad.

No, najveće iznenađenje uslijedilo je na posljednjoj fotografiji. Nakon opuštenih prizora s plaže, Splićanka je pokazala potpuno drugačije izdanje i svoju glamuroznu stranu.

U "mirror selfieju" pozirala je u raskošnoj, šarenoj večernjoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezom, dokazujući da joj jednako dobro pristaju i sportsko i elegantno izdanje.

Objava je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su je obasuli komplimentima i emotikonima vatre i srca. "Gori California zbog tebe", napisao je jedan od njih, dok su drugi hvalili njezinu prirodnu ljepotu, energiju i izgled.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Od Miss Universe Hrvatske do fitness influencerice

Podsjetimo, Renata je u sjećanju mnogih ostala kao pobjednica izbora za Miss Universe Hrvatske 2000. godine. Ipak, krunu i lentu zamijenila je diplomom Kineziološkog fakulteta i posvetila se onome što istinski voli - promicanju zdravog života. Majka je bivšeg igrača Hajduka, Borne Buljana (21) koji je u 2025. godini počeo igrati za slovenski klub Bravo.