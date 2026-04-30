Zalijevala se šampanjcem u vrtoglavim potpeticama: Zgodna mama bivšeg Hajdukovca slavila rođendan

Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe Hrvatske, a danas poznata kao trenerica i fitness influencerica, proslavila je jubilarni 50. rođendan. Detalje glamurozne proslave podijelila je sa svojih više od 160 tisuća pratitelja na Instagramu, izazvavši pravu lavinu pozitivnih komentara i čestitki.

Za ovu posebnu prigodu, Renata je odabrala jednu od najljepših kulisa u svom rodnom gradu - krov poznatog hotela u Splitu, s kojeg se pruža spektakularan pogled na Jadransko more. Odjevena u kratku, svjetlucavu crvenu haljinu dugih rukava, koja je posebno isticala njenu figuru, i s crvenim štiklama, izgledala je poput holivudske zvijezde.

Centralni dio proslave bio je trenutak otvaranja boce šampanjca, kojim je slavljenica radosno nazdravila životu, dok su u pozadini stajali veliki zlatni baloni s brojem 50. "Hvala ti Bože na velikih 50!", napisala je u opisu objave. Pritom nije zaboravila zahvaliti timu koji je pridonio njenom besprijekornom izgledu, od dizajnerice haljine, hotela koji je ugostio proslavu, do frizera i vizažista.

Poruke poput "Žena zmaj!" i "Aaaaa ko bi rekaaa!? Čestitan legendo naša", nizale su se iz minute u minutu. Jedan od pratitelja duhovito je zaključio: "Sretan ti ovaj dvajdesetpeti rođendan". Čestitke su uputile i brojne poznate osobe, među kojima su glazbenik Željko Samardžić i dizajnerica Monika Sablić.

Od Miss Universe Hrvatske do fitness influencerice

Renata je u sjećanju mnogih ostala kao pobjednica izbora za Miss Universe Hrvatske 2000. godine. Ipak, krunu i lentu zamijenila je diplomom Kineziološkog fakulteta i posvetila se onome što istinski voli - promicanju zdravog života. Danas je jedna od najutjecajnijih fitness trenerica, a njena online platforma pomaže tisućama ljudi da postignu svoje ciljeve.

Podsjećamo, Renata je majka bivšeg igrača Hajduka, Borne Buljana (21) koji je u 2025. godini počeo igrati za slovenski klub Bravo.

