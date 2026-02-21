Znanost o tetovažama: Ono što bi tinta mogla napraviti vašem tijelu moglo bi vas iznenaditi

Od minimalističnih tetovaža na zapešću do potpunih rukava, umjetnost crtanja po tijelu postala je toliko uobičajena da jedva privlači pažnju. No dok je osobno značenje tetovaže često očito, njezine biološke posljedice daleko su manje vidljive.

Jednom kada tinta za tetoviranje uđe u tijelo, ispod kože, pigmenti iz tetovaže stupaju u interakciju s imunološkim sustavom na načine koje znanstvenici tek počinju shvaćati.

Tetovaže se uglavnom smatraju sigurnima, no sve je više dokaza da tinte za tetoviranje nisu biološki inertne. Pitanje više nije unose li u tijelo strane tvari, već koliko su one toksične i mogu li imati dugoročne posljedice na zdravlje. Tinte su složene kemijske smjese pigmenata, nosača, konzervansa i nečistoća.

Povezuju se s alergijama i kroničnom upalom

Neki pigmenti koji se koriste izvorno su razvijeni za industrijske primjene poput automobilskih boja, plastike i tonera za pisače, a ne za ubrizgavanje u ljudsku kožu.

Neke tinte sadrže tragove teških metala, uključujući nikal, krom, kobalt i povremeno olovo. Teški metali mogu biti toksični pri određenim razinama i dobro su poznati po tome što izazivaju alergijske reakcije i osjetljivost imunološkog sustava.

Tinte za tetoviranje mogu sadržavati organske spojeve poput azo-boja i policikličkih aromatskih ugljikovodika. Azo-boje se u određenim uvjetima, primjerice pri izlaganju suncu ili laserskom uklanjanju, mogu razgraditi u aromatske amine, kemikalije povezane s rakom i genetskim oštećenjima u laboratorijskim istraživanjima.

Policiklički aromatski ugljikovodici, često skraćeno PAH, nastaju pri nepotpunom izgaranju organskog materijala i nalaze se u čađi, ispušnim plinovima vozila i zagorenoj hrani.

Crne tinte za tetoviranje, koje se obično proizvode od čađe (carbon black), mogu sadržavati te spojeve, od kojih su neki klasificirani kao kancerogeni.

Obojene tinte, osobito crvena, žuta i narančasta, češće se povezuju s alergijama i kroničnom upalom zbog metalnih soli i azo-pigmenata. Budući da se tinta ubrizgava duboko u dermis, imunološki sustav ne može u potpunosti ukloniti čestice pigmenta, pa one ostaju trajno zarobljene u koži.

Tinta za tetoviranje ne ostaje samo na koži. Istraživanja pokazuju da čestice pigmenta mogu migrirati kroz limfni sustav i nakupljati se u limfnim čvorovima.

Limfni čvorovi su male strukture koje filtriraju imunološke stanice i pomažu u koordinaciji imunoloških odgovora. Dugoročni zdravstveni učinci nakupljanja tinte u tim tkivima još nisu jasni, ali njihova središnja uloga u imunološkoj obrani izaziva zabrinutost zbog dugotrajnog izlaganja metalima i organskim toksinima.

Tetovaže i imunološki sustav

Nedavna studija sugerira da uobičajeno korišteni pigmenti za tetoviranje mogu utjecati na imunološku aktivnost, potaknuti upalu i smanjiti učinkovitost određenih cjepiva.

Istraživanja pokazuju da imunološke stanice u koži preuzimaju tintu za tetoviranje te, nakon odumiranja, potiču produljenu upalu u limfnim čvorovima. Studija je također utvrdila da tinta na mjestu cijepljenja može promijeniti imunološki odgovor, uključujući smanjen odgovor na cjepivo protiv COVID-19.

To upućuje na to da pigmenti iz tetovaža, u određenim uvjetima, mogu ometati imunološku signalizaciju — kemijski komunikacijski sustav kojim se imunološke stanice koriste za koordinaciju odgovora na infekciju ili cijepljenje.

Za sada ne postoje čvrsti dokazi da tetovaže uzrokuju rak kod ljudi, no laboratorijske i životinjske studije upozoravaju na moguće rizike. Neki pigmenti mogu se razgraditi u toksične ili kancerogene tvari, osobito pod utjecajem UV zračenja ili laserskog uklanjanja, a dug razvoj raka otežava izravno proučavanje tih učinaka, piše Science Alert.

Najčešći zdravstveni rizici tetovaža su alergijske i upalne reakcije, osobito povezane s crvenom tintom. One mogu uključivati dugotrajan svrbež, oticanje i granulome te se pojaviti mjesecima ili godinama nakon tetoviranja. Kronična upala povezuje se s oštećenjem tkiva i većim rizikom od bolesti, osobito kod osoba s oslabljenim imunološkim sustavom.

Rizici od infekcija

Tetoviranje nosi rizik od infekcija, osobito ako se ne poštuje higijena, uključujući Staphylococcus aureus, hepatitis B i C te rijetke mikrobakterijske infekcije.

Procjena toksičnosti tetovaža otežana je nedostatkom dosljedne regulative u svim zemljama. Tinte su slabije kontrolirane nego kozmetika ili lijekovi, a proizvođači često ne otkrivaju sve sastojke. EU je uvela stroža ograničenja, no nadzor globalno ostaje neujednačen. Većini ljudi tetovaže ne štete ozbiljno, ali unose tvari koje mogu biti toksične u određenim uvjetima.

Glavna zabrinutost odnosi se na kumulativnu izloženost. Kako tetovaže postaju veće, brojnije i raznobojnije, ukupno kemijsko opterećenje raste. U kombinaciji s izlaganjem suncu, starenjem, promjenama u imunološkom sustavu ili laserskim uklanjanjem, to opterećenje može imati posljedice na koje znanost još nije u potpunosti pronašla odgovore.

