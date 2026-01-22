Pjevačica objavila fotografiju sa svojim tek rođenim djetetom pa ju napali: 'Nije tvoja beba!'

Američka pop pjevačica Meghan Trainor objavila je fotografiju na kojoj bez majice u naručju drži novorođenče i plače. Umjesto čestitka, na njezin su račun stizale brojne ljutite i okrutne poruke.

Naime, 32-godišnja pjevačica hita „All About That Bass“ i njezin suprug, glumac Daryl Sabara (33) nedavno su dobili kćer Mikey Moon, koju im je na svijet donijela surogat-majka.

„To nije bio naš prvi izbor, ali tijekom ovog putovanja vodili smo bezbroj razgovora s liječnicima i zaključili da je to za nas najsigurniji način da nastavimo širiti obitelj“, izjavila je Trainor za People govoreći o odluci za surogatstvo. „Zauvijek smo zahvalni što smo imali tu mogućnost.“

Pop zvijezda i glumac iz filma Spy Kids, koji su se vjenčali 2018. godine, već su roditelji sinova Rileyja (4) i Barryja (2), koje je Meghan rodila prirodnim putem.

„Želim da ljudi znaju da je surogatstvo samo još jedan prekrasan način stvaranja obitelji. To nije nešto o čemu treba šaptati ili suditi. Utemeljeno je na povjerenju, znanosti, ljubavi i timskom radu“, istaknula je pjevačica. „Put svake obitelji izgleda drugačije i svi su jednako vrijedni.“

Trainor je dodala i da je suradnja sa surogat-majkom bila „nevjerojatno iskustvo“, iako nije otkrila njezin identitet.

„Naša surogat-majka jedna je od najnesebičnijih, najjačih i najbrižnijih osoba koje sam ikada upoznala. Tijekom cijelog procesa osjećali smo snažnu povezanost i zauvijek ću biti zahvalna na brizi i ljubavi koju je pružila našoj kćeri“, rekla je Trainor. „Darovala nam je najveći dar u životu.“

Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Dobila lavinu negativnih reakcija

Dobitnica Grammyja, koja 24. travnja objavljuje novi album Toy With Me, objavila je vijest o proširenju obitelji 20. siječnja na Instagramu.

„Naša djevojčica Mikey Moon Trainor napokon je stigla na svijet zahvaljujući našoj nevjerojatnoj, superženi surogat-majci. Zauvijek smo zahvalni svim liječnicima, medicinskim sestrama i timovima koji su ovaj san učinili mogućim“, napisala je uz niz obiteljskih fotografija. Dodala je i: „Neizmjerno smo zaljubljeni u ovu dragocjenu djevojčicu. Riley i Barry su presretni, čak su sami odabrali njezino srednje ime. Sada ćemo se posvetiti obiteljskom vremenu.“

Broj uvreda i ljutitih rečenica preplavio je broj čestitka. Brojnim se pratiteljima opcija surogatsva činila nemoralnom.

„Gola i plačući kao da je sama rodila to dijete, iznajmljivanje tuđe utrobe je sramota. Sramota za nju.“, "Ovo je učinila samo kako se ne bi ponovno udebljala", "Ovo se ne čini ispravnim.", „Ove fotografije su toliko odglumljene i lažne. Ako nisi rodila bebu, to nije tvoja beba. Žao mi je, ali ne možete me uvjeriti u suprotno.“, "Zašto se Meghan ponaša kao da je ona rodila?“, samo su neki od okrutnih komentara.

Traumatična trudnoća

Trainor je 2023. objavila knjigu o trudnoći i roditeljstvu Dear Future Mama, a ranije je otvoreno govorila o izazovima s kojima se suočila tijekom prve dvije trudnoće. Nakon rođenja sina Rileyja, dječak je imao problema s disanjem te je nekoliko dana proveo na odjelu neonatalne intenzivne skrbi. Trainor je kasnije otkrila da je nakon tog iskustva razvila posttraumatski stresni poremećaj.

Pisala je i o teškom razdoblju nakon rođenja Barryja, kada je dosegla „točku pucanja“ i borila se s mentalnim i fizičkim zdravljem. Unatoč svemu, u intervjuu za People 2025. godine istaknula je kako su je upravo djeca potaknula da postane „najbolja verzija sebe“.