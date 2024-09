Izliječite candidu prirodnim putem: Evo što jesti kad se gljivice otmu kontroli

Kandida je vrsta gljivica koja se prirodno nalazi u našem organizmu, no problemi počinju kada se namnoži i naruši balans u sluznici koja joj je prirodno stanište (sluznica crijeva, usne šupljine i rodnice). Candidu inače drže pod kontrolom dobre bakterije i jak imunitet.

Antibiotici i prekomjerni stres loše utječu na dobre bakterije i na imunitet te dolazi do bujanja candide što nazivamo kandidijazom. Većina blagih do umjerenih slučajeva kandidijaze nestat će za dva do tri dana nakon završetka liječenja. Ozbiljniji slučajevi kandidijaze mogu potrajati nekoliko tjedana da potpuno nestanu nakon liječenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pexels

Koji su simptomi kandidijaze?

Na bujanje candide upozorit će sam organizam prekomjernom željom za slatkim i za ugljikohidratima jer se candida hrani šećerima. Što joj više udovoljavamo, to ona više buja te uzrokuje:

akne i ostale promjene na koži

loš zadah

probavne probleme

krvarenje desni

ginekološke probleme

kronični umor pa čak i psihološke poremećaje poput depresije

Simptomi vaginalne kandidijaze

Više od 70 posto žena susretne se u životu s ovom vaginalnom infekcijom, a kod više od 40 posto žena ona se vraća. Vaginalna kandidijaza ne spada u spolno prenosive bolesti, no ne znači da se ne može prenijeti spolnim putem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo su simptomi vaginalne kandidijaze:

pojačan vaginalni iscjedak koji je gust, bijel i sirast, bez mirisa

svrbež

peckanje i žarenje

bolni spolni odnos

Kandidijaza se liječi antimikoticima. Ako je riječ o vaginalnoj kandidijazi, ginekolog će nakon pregleda propisati terapiju vaginaletama. No, postoji i način kako izliječiti candidu prirodnim putem, a bazira se na prehrani i zdravom načinu života.

Foto: Pexels

Koga pogađa kandidijaza?

Kandidijazu može dobiti svatko jer gljivica prirodno živi u našem tijelu i lako je poremetiti ravnotežu gljivice i zdravih bakterija. Kandidijazu mogu dobiti i zdravi ljudi i one s oslabljenim imunitetom, piše Cleveland Clinic.

Kandidijaza najčešće pogađa:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

dijabetičare

trudnice

bebe i dojenčad

ljudi koji nose proteze

hospitalizirane osobe

korisnike katetera

Najčešća vrsta kandidijaze je vaginalna gljivična infekcija koja zahvaća oko 75 posto žena barem jednom u životu.

Foto: Pexels

Kako izliječiti candidu prirodnim putem?

Liječenje se bazira na jačanju mikroflore organizma, odnosno jačanju dobrih bakterija i izgladnjivanju candide. Kao što smo spomenuli, candida se hrani šećerima i prvi korak je izbaciti u potpunosti šećere iz prehrane. To ne znači samo odreći se slatkiša, nego pažljivo čitati deklaracije na proizvodima jer šećera ima tamo gdje ih ne očekujete - primjerice u konzerviranoj hrani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najlakši način da izbjegavate šećere je da jedete sezonsko i da prehranu bazirate na kvalitetnom mesu i povrću.

Izbjegavajte:

šećere

ugljikohidrate - rižu, tjesteninu, krumpir, kuhanu mrkvu, sve vrste žitarica

alkohol i kavu

povrće ukiseljeno u octu

mlijeko

Što je dobro jesti?

što više zelenog povrća

povrće koje raste iznad zemlje - kelj, karfiol, tikvice, patlidžane, špinat, sve vrste zelene salate, rajčicu, papriku

meso i iznutrice

domaći kiseli kupus

ribu i morske plodove

jaja

jogurt, kefir, maslac

hranu pripremajte na masti, maslacu ili maslinovom ulju

temeljac od kostiju (za obnovu crijevne mikroflore) te sve vrste bistrih juha

unosite dovoljno vode u organizam

Foto: Pixabay

Začini koji se koriste za liječenje candide prirodnim putem

đumbir

kajenski papar

kurkuma

cimet

kumin

češnjak

Preporučuje se ujutro popiti čašu mlake limunade u koju ste dodali đumbir i malo kajenskog papra. Potaknut će rad crijeva i izmjenu tvari u organizmu.

Probiotici

Probiotici su još jedan važan element u borbi protiv candide i ostalih gljivica. Oni jačaju crijevnu i vaginalnu mikrofloru podizanjem laktobacila. Važno je voditi računa o tome koji probiotik izabrati jer nisu svi isti. Najbolje je posavjetovati se s liječnikom. Prirodan izvor probiotika su jogurt, kefir i kiseli kupus.

Uz prehranu, dobar borac protiv candide je i držanje kilaže pod kontrolom i rekreacija te nošenje pamučnog donjeg rublja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pexels

Kako spriječiti kandidijazu?

Kandidijazu možete spriječiti na sljedeći način:

održavajte dobru fizičku i oralnu higijenu

minimizirajte nezdravu hranu u svojoj prehrani poput rafiniranih ugljikohidrata i šećera

držite razinu stresa pod kontrolom

liječite trenutna medicinska stanja poput dijabetesa, raka ili HIV-a

Razgovarajte sa svojim liječnikom o lijekovima koje trenutno uzimate, a koji mogu uzrokovati kandidijazu kao nuspojavu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li dovoljno muško da urinirate sjedećki? Činis e da biste trebali biti