Liječnik upozorio na veliku grešku koju milijuni rade na WC-u: 'To je strašno'

Poznati američki proktolog dr. Evan Goldstein upozorio je kako mnogi ljudi čine kritičnu pogrešku nakon korištenja toaleta, a to bi s vremenom moglo dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

On je u podcastu "Am I Doing It Wrong?" rekao da "tradicionalno brisanje" toaletnim papirom uzrokuje nepotrebnu štetu te da je još više zabrinut zbog popularnosti korištenja vlažnih maramica. Objasnio je da je koža oko anusa osjetljiva, a brisanje toaletnim papirom može lako dovesti do iritacije, malih poderotina i dugotrajnog oštećenja.

To je problem s kojim se susreće prečesto u svojoj klinici, a samo se pogoršava kako se sve više ljudi oslanja na vlažne maramice kako bi bili sigurni da su "tamo dolje" čisti.

"To je tako strašno, ne samo za okoliš, nego i za vaš anus. Postoji toliko mnogo tvrtki koje proizvode vlažne maramice i mislim da bi ih sve trebalo zabraniti. Pregledam 90 ljudi tjedno i rekao bih da jedna trećina njih dolazi zbog problema izazvanih vlažnim maramicama", otkrio je proktolog.

Dr. Goldsteinu je upozorio da su vlažne maramice natopljene kemikalijama koje mogu poremetiti mikrobiom intimne zone, što može dovesti do bakterijskih infekcija i bolnih stanja kože.

'To uzrokuje toliko problema'

"Razmislite o tome - imamo dobre bakterije i loše bakterije, ali one su u homeostazi. One su u ravnoteži. Vlažne maramice poremete to na jako loš način. Vidim dermatitis i bakterijsku infekciju kod mojih pacijenata. Sad kad su pokvarili taj mikrobiom, to uzrokuje toliko problema", objasnio je.

Vlažne maramice, također, mogu dovesti do pogoršanja hemoroida, fisura i rasta gljivica. Osim izbjegavanja toalet papira i vlažnih maramica, dr. Goldstein predlaže ugradnju bidea, jer on pruža nježno, ali temeljito čišćenje bez izazivanja iritacije. Ako, pak, njegova ugradnja nije opcija, predložio je korištenje tuša za brzo ispiranje.

No, upozorio je da biste nakon toga trebali osigurati da područje koje ispirete bude suho, jer višak vlage može uzrokovati probleme. Ako baš morate koristiti toaletni papir, liječnik je predlaže lagano tapkanje umjesto brisanja. Dobro bi bilo da to radite u stojećem položaju, jer se tako smanjuje pritisak na područje jer je koža oko anusa manje zategnuta, pa minimalizira iritaciju i sitne ogrebotine.

Stručnjaci iz Healthdirecta iz Australije također savjetuju da ne koristite razne sapune i šampone prilikom čišćenja stražnjice jer oni mogu skinuti prirodna ulja s kože i dovesti do suhoće i svrbeža. Umjesto toga, najbolje je jednostavno ispiranje vodom ili, ako je potrebno, sredstvom za pranje bez sapuna.

Tisuće roditelja diljem svijeta koristi vlažne maramice za bebe i djecu. Stručnjaci kažu da ih je dobro koristiti nježno dok su djeca mala te da je iznimno važno odabrati robne marke bez štetnih tvari poput parabena, ftalata i fenoksietanola, piše Daily Mail.

