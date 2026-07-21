Sprema se ogromni spektakl: Najveće rivalstvo u modernoj eri boksa dobiva treću borbu

Aktualni vlasnik WBA, WBO i IBF pojasa, Dmitrij Bivol spreman je odreći se obrane WBO naslova protiv Calluma Smitha kako bi dogovorio dugo očekivanu treću borbu s Arturom Beterbijevom.

Svjetski prvak u poluteškoj kategoriji odlučan je u svojoj namjeri da ponovno uđe u ring s najvećim rivalom Beterbijevom, iako ga WBO obvezuje na obranu naslova protiv privremenog prvaka Calluma Smitha.

"Dmitrij želi upravo tu borbu. To je njegov prioritet", poručio je Bivolov promotor Eddie Hearn za The Ring pa nastavio:

"Mislim da neće braniti naslov protiv Smitha. Očekujem da će se Callum Smith boriti protiv Joshue Buatsija za upražnjeni naslov, dok je Bivol potpuno usmjeren na treći meč s Beterbijevom."

Iako su se posljednjih dana pojavile informacije kako je Bivol navodno odbio ponudu vrijednu čak 14 milijuna dolara za novu borbu s Beterbijevom, Hearn je te tvrdnje demantirao.

"To jednostavno nije istina. Ako netko doista želi ponuditi 14 milijuna dolara za tu borbu, neka me nazove odmah. Dmitrij će istog trenutka prihvatiti ponudu."

Veliko rivalstvo Bivola i Beterbieva počelo je prvim obračunom u listopadu 2024. kada je Beterbijev tijesnom većinskom odlukom sudaca postao apsolutni svjetski prvak u poluteškoj kategoriji. Međutim, samo četiri mjeseca kasnije Bivol je uzvratio i oteo naslove, također nakon vrlo neizvjesne borbe koja je završila većinskom odlukom.