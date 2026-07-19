Zadar je gorio zbog boksa: Objavljen film večeri koja je spojila sport, emocije i spektakl

Nakon spektakularne večeri koja je ispunila zadarski Forum do posljednjeg mjesta, objavljen je službeni aftermovie 4. Memorijala Damira Zrilića, događaja koji je još jednom potvrdio kako Zadar pripada među najvažnije boksačke destinacije u Hrvatskoj.

Film donosi najzanimljivije trenutke nezaboravne večeri – od vrhunskih boksačkih dvoboja i svečanog otvaranja do nevjerojatne atmosfere koju su stvorili brojni gledatelji. Tisuće zaljubljenika u sport ispunile su povijesni prostor Foruma i svjedočile večeri posvećenoj boksu, ali i uspomeni na čovjeka čije ime nosi ovaj memorijal.

Memorijal Damira Zrilića odavno je prerastao granice običnog sportskog događaja. Osim vrhunskih mečeva, ova manifestacija simbolizira zajedništvo sportaša, trenera, sudaca, volontera, partnera i navijača koji svake godine stvaraju posebnu priču.

Organizatori su zahvalili svima koji su bili dio četvrtog izdanja memorijala, a pogled je već usmjeren prema novim izazovima i budućim spektaklima.

Sljedeći veliki boksački događaj zakazan je u kolovozu u Dragama, gdje će se nastaviti priča koju je započeo BK Ares Diabolik.

Zadar je još jednom pokazao da ima posebno mjesto na boksačkoj karti Hrvatske.