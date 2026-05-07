Khloe Kardashian prisjetila se 'strašnog' festivala: 'Drogirali su me bez mog znanja'

Reality zvijezda Khloe Kardashian (41) podijelila je detalje o jedinom putu kada je posjetila Coachellu, poznati glazbeni festival u Kaliforniji, te je objasnila zašto se nikada nakon toga nije poželjela vratiti.

Svoje prvo, a i zadnje Coachella iskustvo Khloe je opisala kao "strašno". Otkrila je da je nehotice popila piće u kojemu su bile umiješane droge.

"Na Coachelli sam bila jednom, bilo je to davno, mislim 2015. godine ili tako nešto. Nije mi baš ostalo u lijepom sjećanju", ispričala je Kardashian.

'Drogirali su me, a da toga nisam bila svjesna'

"Drogirali su me, a da toga nisam bila svjesna, ali mislim da su svi ostali znali,” priznala je i objasnila da je shvatila što se događa kada su učinci počeli djelovati.

Reality zvijezda naglasila je da ne vjeruje da ju je netko namjerno ciljao ili da su joj potajno nešto ubacio u piće. Umjesto toga, rekla je da je slučajno konzumirala nešto na zabavi gdje su drugi već znali da su droge prisutne.

Foto: ANTHONY GHNASSIA/Sipa Press/Profimedia

"Ne mislim da me je itko drogirao, samo mislim da sam ja bila naivna i nisam shvatila da su svi bili pod utjecajem droga", rekla je Khloe i priznala da joj je situacija ubrzo postala preplavljujuća.

"Sjećam se da sam pila to piće i odjednom se počela osjećati stvarno čudno. Nitko ne želi tako nešto osjećati, a da ne zna zašto se tako osjeća", rekla je Kardashian.

Zaključala se u kupaonicu

Kako su droge krenule funkcionirati, iskustvo se intenziviralo, a Khloe je uhvatila panika. Zaključala se u kupaonicu jer se osjećala prestrašeno i zbunjeno, ljudi vani pokušavali su ju dozvati, no nije htjela izaći.

"Nisam shvatila što se događa sve dok kasnije nisam shvatila da sam bila pod utjecajem droga. Svi su vikali na mene jer nisam htjela izaći iz kupaonice, ali bilo me strah. Bila sam u svojoj glavi i jako sam se uplašila,” objasnila je.

Gledajući unatrag i dalje opisuje Coachellu kao neugodno iskustvo.

POGLEDAJ VIDEO: Dramatični prizori iznad Slavonske: Počelo uklanjanje vrha Vjesnikova nebodera