Emotivni prizori u Veloj Luci: Položeni vijenci na Oliverov grob, zasvirao bend Ante Gele

Vela Luka i ove je godine zastala kako bi odala počast čovjeku čije pjesme ni nakon osam godina nisu utihnule. Na današnji dan, kada se navršava osma godišnjica smrti Olivera Dragojevića, njegovi sumještani, prijatelji i predstavnici Općine Vela Luka okupili su se na groblju sv. Roka kako bi mu u tišini i s dubokim poštovanjem odali počast.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na Oliverov grob položeni su vijenci, a emotivnu atmosferu dodatno je upotpunila glazba. Uz posljednje počivalište jednog od najvećih hrvatskih glazbenika zasvirao je Ante Gelo Band, čije su note dirnule okupljene i još jednom podsjetile koliko Oliverova ostavština i danas živi među ljudima.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Večer posvećena čovjeku čije pjesme ne blijede

Sjećanje na Olivera nastavlja se i večeras tradicionalnim koncertom "Trag u beskraju", manifestacijom koja je tijekom godina prerasla u jedno od najemotivnijih glazbenih okupljanja u Hrvatskoj. Svakog ljeta tisuće ljudi dolaze u Velu Luku kako bi zajedno otpjevali bezvremenske hitove i odali počast umjetniku koji je obilježio generacije.

Na pozornicu će ove godine stati brojna poznata imena hrvatske glazbene scene – Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković, Klapa Ošjak i Ante Gelo Band. Svaki od njih svojim će izvedbama dati osobni doprinos večeri posvećenoj čovjeku čije su pjesme postale dio kolektivne memorije.

Ostavio je trag koji vrijeme ne briše

Oliver Dragojević preminuo je 29. srpnja 2018. godine u 71. godini, nakon borbe s rakom pluća. Njegov odlazak označio je kraj jedne glazbene ere, ali ne i kraj njegove prisutnosti među publikom.

Njegove pjesme i danas se pjevaju na trgovima, u domovima, na brodovima i koncertima, a emocije koje je unosio u svaku izvedbu ostale su jednako snažne kao i za njegova života. Upravo zato Vela Luka svake godine organizira koncert "Trag u beskraju" – ne samo kao glazbeni događaj, već kao iskrenu zahvalu čovjeku koji je svojim glasom obilježio hrvatsku glazbenu povijest i ostavio neizbrisiv trag u srcima milijuna ljudi.