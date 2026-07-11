Recepti za osvježavajuće ljeto: Sedam dana uronjenih u tradiciju dubrovačkog kraja
Krenite s nama na kulinarsko putovanje kroz srce Dalmacije s ovim tjednim jelovnikom koji slavi bogatu gastronomsku baštinu Dubrovnika i njegovog primorja
Svaki dan donosi novi, tradicionalni recept, čiji okusi i mirisi pričaju priču o moru, kamenu i ljubavi prema domaćoj kuhinji koja se prenosi s koljena na koljeno. Ovo nije samo hrana; ovo je doživljaj povijesti i kulture Grada, serviran na tanjuru.
Ponedjeljak: Šporki makaruli
Započinjemo tjedan s jelom koje je zaštitni znak dubrovačkih festa, a posebno se vezuje uz proslavu zaštitnika grada, svetog Vlaha. Šporki makaruli, ili "prljavi makaruni", jelo je od tjestenine s gustim, bogatim umakom od junećeg mesa. Zanimljivo ime potječe iz prošlosti, kada bi se, nakon što bi vlastela pojela najbolje komade mesa, ostatak umaka pomiješao s tjesteninom za poslugu i goste koji su stigli kasnije. Tako bi oni dobili samo "šporkane" makarule, no okus je bio i ostao božanstven.
Sastojci:
- Jedan kilogram juneće potkoljenice
- Tri srednje glavice luka
- Četiri češnja češnjaka
- Dvije žlice svinjske masti ili četiri žlice maslinovog ulja
- Jedna velika žlica koncentrata rajčice
- Pola decilitra varenika (reduciranog vinskog mošta)
- Nekoliko suhih šljiva bez koštica
- Pola žličice mljevenih klinčića
- Pola žličice muškatnog oraščića i jedna žličica cimeta
- Jedan i pol decilitar dobrog crnog vina
- Pola kilograma makarula (cjevaste tjestenine)
- Tvrdi ovčji sir za posipanje, sol i papar
Priprema:
- Na zagrijanoj masnoći pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast.
- Dodajte nasjeckani češnjak i meso izrezano na kockice te ga kratko zapecite. Dodajte suhe šljive, posolite i popaprite.
- Poklopite i kuhajte na laganoj vatri dok meso ne pusti vlastiti sok.
- Kada tekućina ispari, umiješajte koncentrat rajčice razrijeđen u malo vode i varenik.
- Kada je meso napola kuhano, podlijte vinom, dodajte sjeckani peršin i začine.
- Nastavite kuhati poklopljeno na laganoj vatri oko dva sata, dok meso potpuno ne omekša.
- Skuhajte makarule, ocijedite ih i pomiješajte s umakom.
- Poslužite toplo, posuto naribanim ovčjim sirom.
Utorak: Zelena menestra
Utorak je rezerviran za krepku zelenu menestru, jelo s poviješću koja seže sve do 15. stoljeća i Dubrovačke Republike. Smatra se autohtonim jelom Konavala, a nekada je bila omiljena delicija vlastele. Ovo jelo spaja nekoliko vrsta suhog mesa s raznim vrstama kupusa, stvarajući tako dubok i bogat okus koji grije dušu, posebno u hladnijim danima.
Sastojci:
- Jedan kilogram suhog svinjskog mesa (koljenica, panceta)
- Pola kilograma domaćih kobasica
- Oko 600 grama sušene bravetine ili janjetine
- Razne vrste kupusa (raštika, kelj, glavati kupus)
- Nekoliko krumpira
- Maslinovo ulje i sol
Priprema:
- Suho meso operite u toploj vodi i stavite kuhati. Nakon što je napola kuhano, dodajte kobasice.
- Kada sve meso omekša, izvadite ga iz vode.
- U toj istoj vodi, koja je sada bogat temeljac, skuhajte krumpir narezan na veće komade.
- Potom dodajte očišćeni kupus. Kako bi povrće zadržalo lijepu zelenu boju, svaku vrstu kupusa možete kratko blanširati prije dodavanja u lonac.
- Kada je i povrće kuhano, vratite meso narezano na komade u lonac i sve zajedno kratko prokuhajte.
- Poslužite toplo, tako da u duboki tanjur stavite povrće i komade različitog mesa, a sve prelijete s malo tekućine od kuhanja.
Srijeda: Lignje na žaru
Sredina tjedna donosi dašak jednostavnosti i miris mora s gradela. Lignje na žaru, klasik jadranske kuhinje, jelo je koje slavi čistoću okusa i svježinu namirnice. Bez suvišnih dodataka, samo vatra, maslinovo ulje, češnjak i peršin, ovo jelo podsjeća na ljetne večeri uz more i vještinu pripreme koja se prenosi generacijama. Poslužene uz tradicionalnu blitvu s krumpirom, lignje na žaru predstavljaju srž dalmatinske spize – jednostavno, zdravo i neodoljivo ukusno.
Sastojci:
- Jedan kilogram svježih jadranskih liganja
- 500 g blitve
- 500 g krumpira
- Četiri do pet češnja češnjaka
- Vezica svježeg peršina
- 150 ml maslinovog ulja
- Jedan limun
- Sol i svježe mljeveni papar
Priprema:
- Lignje temeljito očistite: izvadite prozirnu kost (pero) i utrobu, odvojite krakove, izvadite zub iz sredine krakova te ih dobro operite. Veće lignje lagano zarežite nožem po površini kako bi se ravnomjerno ispekle.
- Osušite ih i stavite u zdjelu. Pripremite marinadu od 100 ml maslinovog ulja, dva sitno sjeckana češnja češnjaka, soli i papra.
- Prelijte marinadu preko liganja, dobro promiješajte i ostavite da odstoje barem pola sata.
- Za prilog, krumpir ogulite, narežite na kockice i stavite kuhati u slanu vodu. Kad je napola kuhan, dodajte očišćenu i opranu blitvu i kuhajte zajedno još 10-ak minuta, dok sve ne omekša.
- Ocijedite prilog, pa začinite ostatkom maslinovog ulja i sitno sjeckanim češnjakom i peršinom.
- Zagrijte gradele ili grill tavu. Pecite lignje na jakoj vatri, po nekoliko minuta sa svake strane, ovisno o veličini, dok ne dobiju lijepu boju i ne postanu meke. Važno ih je ne prepeći kako ne bi postale žilave.
- Poslužite odmah, vruće, uz prilog od blitve i krumpira te krišku limuna.
Četvrtak: Školjke na buzaru
Četvrtak je dan za jednostavnu, a opet izvanrednu deliciju - školjke na buzaru. "Na buzaru" je tradicionalni način pripreme morskih plodova, porijeklom iz venecijanskih vremena, u umaku od vina, češnjaka, peršina i maslinovog ulja. Recept je brz i lak, a rezultat je jelo koje na tanjur donosi svu svježinu i čistoću mora.
Sastojci:
- Dva kilograma svježih dagnji (mušula)
- 100 ml maslinovog ulja
- Četiri češnja češnjaka
- 200 ml bijelog vina
- Šaka krušnih mrvica
- Svježi peršin i papar
Priprema:
- Školjke dobro očistite i operite. Bacite sve otvorene ili oštećene.
- U širokom loncu na maslinovom ulju kratko popržite sitno sjeckani češnjak i peršin, samo da zamirišu.
- Dodajte krušne mrvice i promiješajte.
- Ubacite školjke, zalijte vinom i odmah poklopite.
- Kuhajte na jakoj vatri pet do sedam minuta, povremeno protresajući lonac, dok se sve školjke ne otvore.
- One koje su ostale zatvorene bacite. Pospite svježe mljevenim paprom.
- Poslužite odmah uz kriške domaćeg kruha za umakanje u slasni umak.
Petak: Hobotnica ispod peke
Petak je idealan za peku, a hobotnica ispod cripnje jedan je od vrhunaca dalmatinske kuhinje. Ovaj drevni način pripreme čini hobotnicu i povrće izuzetno sočnim i aromatičnim, jer se svi okusi stapaju u savršenu harmoniju. Peka je više od jela; to je društveni događaj koji okuplja obitelj i prijatelje.
Sastojci:
- Dva kilograma hobotnice
- Jedan kilogram krumpira
- Dvije glavice luka
- Četiri mrkve i dvije paprike
- Cijela glavica češnjaka
- 200 ml maslinovog ulja i 250 ml bijelog vina
- Grančice ružmarina, lovorov list, sol i papar
Priprema:
- Pripremite jaku vatru i pustite da se stvori obilan žar.
- U posudu za peku stavite hobotnicu, krumpir narezan na veće komade te ostalo povrće.
- Sve dobro posolite, popaprite, dodajte ružmarin, lovor i prelijte maslinovim uljem. Dobro promiješajte.
- Poklopite pekom i zagrnite je žarom sa svih strana. Pecite oko sat vremena.
- Pažljivo maknite žar, podignite poklopac, promiješajte sastojke i zalijte vinom.
- Ponovno poklopite, zagrnite žarom i pecite još 45 minuta do sat vremena, dok hobotnica ne postane mekana kao maslac, a povrće sočno i karamelizirano.
Subota: Riblja juha
Subota je dan za okrjepu uz laganu, ali hranjivu riblju juhu, esenciju mora posluženu u tanjuru. U dubrovačkom kraju, gdje je svježa riba oduvijek bila temelj prehrane, dobra riblja juha više je od obroka – ona je podsjetnik na jednostavnost i bogatstvo koje pruža Jadran.
Sastojci:
- Oko 1,5 kg miješane bijele ribe za juhu (škarpina, ugor, oslić)
- Dvije glavice luka
- Dvije mrkve
- Korijen peršina i celera
- Dva krumpira
- 100 g riže
- 150 ml maslinovog ulja
- Vezica svježeg peršina
- Sol, papar
- Po želji: 100 ml bijelog vina
Priprema:
- Ribu očistite i narežite na veće komade. Povrće (luk, mrkvu, celer, korijen peršina) očistite i nasjeckajte. Krumpir narežite na kockice.
- U velikom loncu na maslinovom ulju kratko popržite sjeckano povrće.
- Dodajte ribu, zalijte s oko 2 litre hladne vode, posolite i popaprite. Kuhajte na laganoj vatri oko 45 minuta, dok riba i povrće ne omekšaju.
- Pažljivo izvadite komade ribe iz juhe. Juhu procijedite.
- U procijeđenu juhu dodajte krumpir i rižu te kuhajte još 15-20 minuta dok ne budu kuhani.
- Za to vrijeme, ribu očistite od kostiju i kože.
- Komade očišćenog mesa vratite u juhu.
- Na kraju, po želji, dodajte bijelo vino i pustite da kratko prokuha. Sve začinite svježe sjeckanim peršinom i dodatnim maslinovim uljem. Poslužite toplo.
Nedjelja: Pašticada s domaćim njokima
Za kraj tjedna rezervirana je kraljica dalmatinske kuhinje - pašticada. Ovo svečano jelo, koje zahtijeva vrijeme i strpljenje, kruna je svakog obiteljskog okupljanja. Meso junećeg frikandoa sporo se kuha u bogatom umaku od vina, prošeka i povrća, a rezultat je jelo nevjerojatne dubine okusa koje se topi u ustima i tradicionalno se poslužuje s domaćim njokima.
Sastojci:
- Jedan i pol kilogram junećeg frikandoa (ili lažnog bifteka)
- 100 g suhe pancete
- Četiri češnja češnjaka
- Dvije velike glavice luka
- Dvije mrkve
- Korijen celera
- 200 ml crnog vina (Plavac mali)
- 100 ml prošeka
- Dvije žlice koncentrata rajčice
- Nekoliko suhih šljiva
- Lovorov list, ružmarin, klinčić
- Sol, papar, maslinovo ulje
- Domaći njoki za posluživanje
Priprema:
- Meso "špikajte" – nožem napravite ureze i u njih umetnite komadiće pancete i češnjaka. Posolite, popaprite i kratko zapecite sa svih strana na vrućem ulju.
- Izvadite meso. Na istom ulju pirjajte sitno sjeckani luk, mrkvu i celer.
- Kad povrće omekša, vratite meso, podlijte vinom i prošekom.
- Dodajte koncentrat rajčice razmućen u malo vode, suhe šljive i začine.
- Dolijte vode ili temeljca da meso bude prekriveno. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri minimalno tri sata, dok meso potpuno ne omekša.
- Meso izvadite, a umak propasirajte ili izmiksajte štapnim mikserom.
- Vratite meso narezano na fete u umak i sve zajedno još kratko prokuhajte.
- Poslužite uz svježe kuhane njoke.
- Ovim jelovnikom donosimo vam samo djelić bogatstva koje skriva kuhinja dubrovačkog kraja. Nadamo se da će vas ovi recepti potaknuti na istraživanje i uživanje u autentičnim okusima koji su stoljećima oblikovali život i kulturu ovog jedinstvenog podneblja. Dobar tek
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