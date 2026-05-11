Ova četiri horoskopska znaka su najveći egoisti: Sami sebi su uvijek najbitniji

Dok u kalendaru nalazimo dane posvećene palačinkama, čokoladi ili čak spavanju, jedan datum prolazi gotovo nezapaženo, a nosi poruku koja je svima potrebna. Naime, 11. svibnja obilježava se Svjetski dan svjesnosti o egu, dan posvećen samorefleksiji, poniznosti i empatiji.

Cilj je potaknuti ljude da na trenutak zastanu i preispitaju ulogu koju ego igra u njihovim životima. Ego, taj često nevidljivi pokretač naših misli, osjećaja i djela, može biti izvor samopouzdanja, ali i uzrok sukoba, patnje i otuđenja.

U astrologiji, kao i u psihologiji, proučavaju se različiti aspekti osobnosti, a neki horoskopski znakovi češće se povezuju s izraženim egom i sklonošću da vlastite potrebe stavljaju ispred tuđih.

Iako svatko od nas ima ego, kod nekih je on glasniji, zahtjevniji i teži za kontrolu. Prema astrološkim tumačenjima, četiri znaka posebno se ističu po snazi svoje osobnosti koja ponekad graniči s egoizmom.

Lav: Rođeni vođa u centru svemira

Nije iznenađenje da se na vrhu popisa nalaze kraljevi zodijaka. Lavovi iskreno vjeruju da svijet pozornica, a oni su rođeni za glavnu ulogu.

Njihovim zodijakom vlada Sunce, središte našeg sustava, pa nije ni čudo što često misle da se i svijet vrti oko njih. Njihovo samopouzdanje je golemo, a karizma gotovo opipljiva, zbog čega su rijetko sami.

Okruženi su ljudima koji se dive njihovoj snazi i energiji, što dodatno hrani njihov ego. Problem nastaje kada lavovi svoje samopouzdanje pretvore u uvjerenje da su nepogrešivi.

Teško prihvaćaju kritiku i rijetko priznaju da su pogriješili, jer bi to narušilo sliku savršenstva koju pažljivo grade. Njihov ego zahtijeva stalnu pažnju, divljenje i priznanje.

Ako se osjete zanemareno ili podcijenjeno, postaju nezadovoljni i dramatični. Želja da budu posebni i najbolji u svemu što rade pokreće ih naprijed, ali ih istovremeno može učiniti slijepima za potrebe i osjećaje drugih.

Foto: ChatGPT

Ovan: Neustrašivi pionir koji ne priznaje poraz

Kao prvi znak zodijaka, ovan nosi energiju početka, borbe i pobjede. Njihov natjecateljski duh je legendaran, a potreba da u svemu budu prvi i najbolji duboko je ukorijenjena u njihovoj prirodi.

Ovnovi vjeruju da su nepobjedivi i da mogu postići sve što zamisle, a ta vjera u sebe daje im nevjerojatnu snagu. Njihov vladar je Mars, planet rata i akcije, što objašnjava njihovu temperamentnu i ponekad agresivnu prirodu.

Njihov egoizam često nije zlonamjeran, već je posljedica nestrpljivosti i goleme usredotočenosti na vlastite ciljeve. Kada ovan nešto želi, on to želi odmah i ne dopušta da mu itko ili išta stane na put.

U toj utrci prema cilju, lako mogu pregaziti tuđe osjećaje, ne zato što su bezosjećajni, već zato što ih jednostavno ne primjećuju. Za njih je život niz izazova koje treba svladati, a kompromis često doživljavaju kao poraz. Njihov moto je "ja prvi", što savršeno opisuje srž njihovog ega.

Jarac: Ambicija kao mjera vrijednosti

Za razliku od lava i ovna, jarac svoj ego ne pokazuje na glasan i dramatičan način. Njihov ponos je tiši, ali ništa manje snažan, a temelji se na postignućima, statusu i disciplini.

Jarčevi su arhitekti svog života i vjeruju da se uspjeh gradi isključivo teškim radom i odricanjem. Budući da sebe drže prema iznimno visokim standardima, skloni su s visine gledati na one koji ne dijele njihovu radnu etiku ili ambiciju.

Njihov ego očituje se u uvjerenju da su njihove metode najispravnije, a odluke najracionalnije. Teško prihvaćaju tuđe savjete jer duboko u sebi vjeruju da najbolje znaju što je za njih dobro.

Tamna strana jarca može se izraziti kroz pohlepu i pretjeranu ambiciju, gdje cilj opravdava sredstvo. Iako će pomoći onima do kojih im je stalo, u situacijama koje zahtijevaju samozaštitu, uvijek će staviti sebe na prvo mjesto.

Njihov ego se hrani osjećajem kontrole i uspjeha koji su sami izgradili.

Foto: ChatGPT

Škorpion: Intenzivna kontrola iz sjene

Škorpioni su majstori psiholoških igara i posjeduju snažan unutarnji ego, iako ne traže pažnju poput vatrenih znakova. Njihova snaga leži u intenzitetu, strasti i nevjerojatnoj sposobnosti prodiranja ispod površine.

Uvjereni su u svoje procjene i sposobnosti te često misle da najbolje znaju što je ispravno, ne samo za sebe već i za druge. Njihov ego manifestira se kroz snažnu želju za kontrolom.

Pokazivanje slabosti za škorpiona je ravno gubitku moći, stoga svoje prave osjećaje i nesigurnosti vješto skrivaju. Njihova tvrdoglavost proizlazi iz dubokog nepovjerenja prema drugima i uvjerenja da se mogu osloniti samo na sebe. Kada se osjete izdano ili povrijeđeno, njihov ego zahtijeva osvetu.

Stvari shvaćaju vrlo osobno, a njihova strastvena priroda može ih odvesti u krajnosti, čineći ih odanim prijateljima, ali i opasnim neprijateljima.