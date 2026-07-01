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TAJNE MORSKIH DUBINA /

[KVIZ] Jeste li ljubitelj životinja koji zna sve činjenice o morskim sisavcima?

[KVIZ] Jeste li ljubitelj životinja koji zna sve činjenice o morskim sisavcima?
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Foto: Shutterstock

Orke, poznate i kao kitovi ubojice, zapravo pripadaju najvećoj vrsti jedne druge porodice morskih sisavaca. Koje?

1.7.2026.
22:25
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od fascinacije plavetnilom do divljenja veličanstvenim stvorenjima koja ga nastanjuju, morski sisavci unose čuđenje i znatiželju u naše živote. Svaki njihov zaron pratimo s velikom pažnjom, ali koliko zaista znamo o njihovim životima ispod površine? Jeste li se ikada zapitali kako komuniciraju, što jedu ili koliko duboko mogu zaroniti?

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