Njega kose na prirodan način: Napravite sami ove maske i ulja koji će joj vratiti sjaj

Njega zdrave i sjajne kose ne mora nužno uključivati skupe tretmane u frizerskim salonima. Učinkovita rješenja često se nalaze u svakodnevnim kuhinjskim sastojcima koji mogu poslužiti kao jednostavna, ali djelotvorna njega.

Domaće maske i uljni tretmani omogućuju prilagođen pristup njezi kose bez agresivnih kemikalija te predstavljaju pristupačan način za obnavljanje njezine mekoće, hidratacije i prirodnog sjaja, piše Good Housekeeping.

Ulja za potpunu revitalizaciju

Prirodna ulja ključan su element u revitalizaciji kose. Zahvaljujući bogatom sastavu masnih kiselina, vitamina i antioksidansa, ona prodiru duboko u strukturu vlasi, pružajući joj potrebnu hranu i zaštitu. Ovisno o tipu kose i specifičnim potrebama, različita ulja nude ciljana rješenja za hidrataciju, sjaj i jačanje.

Kokosovo ulje za hidrataciju

Kokosovo ulje odavno je poznato kao saveznik suhe i oštećene kose, a stručnjaci potvrđuju njegovu učinkovitost. Njegova tajna leži u laurinskoj kiselini, masnoj kiselini koja zbog svoje strukture može prodrijeti duboko u vlas, hraneći je iznutra i sprječavajući gubitak ključnih proteina.

Redovitom upotrebom kosa postaje jača, otpornija na lomljenje i manje sklona kovrčanju. Osim što pruža vlagu suhoj kosi, djeluje i kao zaštitni sloj koji čuva kutikulu vlasi. Najjednostavniji tretman uključuje zagrijavanje jedne žlice ulja i umasiravanje u suhu kosu prije pranja. Za intenzivniju njegu, može se ostaviti da djeluje preko noći.

Arganovo i maslinovo ulje za sjaj i mekoću

Dok je kokosovo ulje idealno za dubinsku obnovu, arganovo i maslinovo ulje nude različite prednosti. Arganovo ulje, "tekuće zlato", cijenjeno je zbog vitamina E i lagane teksture koja ne opterećuje kosu. Brzo se upija, što ga čini savršenim za svakodnevnu upotrebu na svim tipovima kose, posebice za ukroćivanje vlasi.

S druge strane, maslinovo ulje je gušće i bogatije, idealno za intenzivan tretman vrlo suhe, guste kose. Njegove masne kiseline prodiru u vlas i vraćaju joj elastičnost. Lagano arganovo ulje bolji je odabir za tanju kosu, dok je maslinovo ulje spas za izrazito dehidriranu kosu.

Hranjive maske za ciljane probleme

Osim uljnih tretmana, domaće maske od svježih sastojaka nude ciljanu njegu za specifične probleme poput oštećenja ili nedostatka volumena. Hranjivi sastojci iz namirnica poput avokada ili jaja mogu pružiti trenutačne i vidljive rezultate, obnavljajući strukturu kose i poboljšavajući njezin cjelokupni izgled.

Maska od avokada za obnovu oštećene kose

Stiliziranje toplinom i kemijski tretmani ostavljaju trag na kosi, no pomoć stiže u obliku avokada. Ovo voće bogato je omega-3 masnim kiselinama i vitaminima koji obnavljaju vlasi i vraćaju im sjaj. Maska od avokada također pomaže u pomlađivanju i hidrataciji vlasišta.

Za hranjivi tretman potrebno je zgnječiti polovicu zrelog avokada i pomiješati ga sa žlicom maslinovog ulja i žlicom meda. Smjesu nanesite na mokru kosu, od vrhova prema korijenu. Za bolji učinak, kosu omotajte kapom za tuširanje i ostavite da djeluje 20 minuta prije temeljitog ispiranja i pranja.

Jaja za jačanje i trenutačni volumen

Jaja su superhrana ne samo za organizam, već i za kosu. Bogata su biotinom i vitaminima koji jačaju kosu i potiču njezino zdravlje. Iako se često spominje njihov proteinski učinak, važno je znati da su molekule proteina iz jajeta prevelike da bi prodrle u vlas.

Unatoč tome, maska pruža trenutačne rezultate, oblažući vlas i čineći kosu punijom do idućeg pranja. Ovisno o tipu kose, mogu se koristiti samo žumanjci za suhu kosu ili bjelanjci za masnu. Umutite jedno do dva cijela jaja, nanesite na kosu i ostavite da djeluje 20-30 minuta. Isperite isključivo hladnom ili mlakom vodom kako biste izbjegli neugodan miris i zgrušavanje.

