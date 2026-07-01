Paragvajska ljepotica na njemačkom poručila suparnicima: 'Nikad ne zaboravite!'

Daniela Naiel Aguilera Fischer, paragvajska manekenka i influencerica, postala je prava senzacija Svjetskog prvenstva 2026. godine. Prozvana "novom djevojkom Mundijala", privukla je globalnu pozornost svojom strastvenom podrškom reprezentaciji, a njezina posljednja objava nakon velike pobjede protiv Njemačke zapalila je društvene mreže.

Tko je nova zvijezda s tribina?

Daniela, poznata na Instagramu kao naiel.aguilera, dvadesetogodišnja je studentica psihologije i bivša Miss Teen Paragvaja 2022. godine. Njezina popularnost eksplodirala je tijekom Mundijala, a viralne fotografije i snimke njezina navijanja bile su toliko dojmljive da su neki korisnici društvenih mreža posumnjali da je stvirena pomoću umjetne inteligencije. Aguilera je ubrzo demantirala te glasine, a novostečena slava donijela joj je brojne ponude za modne angažmane i uloge u televizijskim serijama. Ipak, njezina najveća strast ostaje nogomet i podrška svojoj domovini, što je dokazala i posljednjom objavom.

'Paragvaj se bori srcem'

U emotivnoj videoobjavi snimljenoj na ulici usred slavlja, odjevena u dres paragvajske reprezentacije, Aguilera se obratila izravno u kameru. Nakon nekoliko riječi na španjolskom, prebacila se na tečni njemački jezik i poslala poruku poraženim suparnicima, koju je kasnije prevela u opisu objave: "Pozdrav, Njemačka! Poštovanje za ovu sjajnu utakmicu. I nikad ne zaboravite: Paragvaj se bori srcem." Video završava njezinim uzvicima "Idemo, Paragvaj!" i euforičnim slavljem.

Njezin potez izazvao je lavinu reakcija. Mnogi pratitelji iz Južne Amerike u komentarima su priznali da ne razumiju njemački dio poruke, ali da osjećaju njezinu strast. "Ne razumijem ništa, ali idemo, Paragvaj, kvragu!", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ne znam što je rekla, ali potpuno je u pravu". Pobjeda protiv Njemačke izazvala je takvu euforiju da je predsjednik Paragvaja proglasio nacionalni praznik, a Aguilera je postala lice tog nezaboravnog sportskog trijumfa.

Njezina objava nije samo proslava pobjede, već i snažan izraz nacionalnog ponosa koji je odjeknuo daleko izvan granica Paragvaja, čineći je jednom od najupečatljivijih osoba Svjetskog prvenstva.