Frizure koje su idealne za spavanje: Ne morate se bojati da će vam uništiti kosu

Mnogi ulažu značajno vrijeme i novac u dnevnu njegu kose, no često se zaboravlja da se značajna oštećenja događaju tijekom noći. Prevrtanje po pamučnoj jastučnici stvara trenje koje dovodi do lomljenja vlasi i neželjenog kovrčanja.

Usvajanje jednostavne noćne rutine može pomoći zdravlju kose, olakšati jutarnje stiliziranje i sačuvati postignute rezultate dnevne njege, piše Real Simple.

Važnost noćne rutine za zdravlje kose

Jedan od čestih uzroka oštećenja kose je pamučna jastučnica. Njezina gruba tekstura tijekom noći može djelovati abrazivno na osjetljivu kutikulu vlasi, uzrokujući oštećenja. Svaki pokret u snu pojačava trenje, što rezultira zapetljanom kosom ujutro.

Istraživanja pokazuju da smanjenje trenja korištenjem zaštitnih frizura i svilenih materijala može umanjiti lomljenje kose za čak 43 posto. Pamuk, uz to, upija prirodnu vlagu i nanesene proizvode iz kose, ostavljajući je suhom i krhkom.

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Najbolje frizure za svaki tip kose

Prije odabira frizure, važno je slijediti osnovno pravilo: frizura za spavanje mora biti labava. Prečvrsto vezivanje uzrokuje napetost na vlasištu i folikulima, što može dovesti do lomljenja vlasi pa čak i do stanja prorjeđivanja kose uzrokovanog stalnim povlačenjem. Svrha noćne frizure nije postizanje savršenog izgleda, već učinkovita zaštita kose.

Labave pletenice za smanjenje petljanja

Jednostavna i labava pletenica provjerena je metoda za zaštitu kose. Ona drži vlasi na okupu, minimizira trenje i učinkovito sprječava stvaranje čvorova. Idealna je za dugu, ravnu ili valovitu kosu, a dodatna prednost su nježni, prirodni valovi vidljivi ujutro.

Za gustu kosu, dvije ili više pletenica mogu predstavljati još učinkovitije rješenje. Ključno je izbjeći čvrsto pletenje i koristiti mekanu gumicu na kraju.

Frizura 'ananas' za volumen i očuvanje kovrča

Tehnika poznata kao "ananas" čest je odabir za njegu kovrčave i valovite kose. Kosa se skupi u vrlo visoki, labavi rep na vrhu glave, čime se čuva definicija i volumen kovrča jer nisu pritisnute težinom glave tijekom spavanja. Ova metoda također pomaže u održavanju volumena pri korijenu. Za pričvršćivanje je nužno koristiti svilenu gumicu kako bi se izbjeglo oštro lomljenje vlasi.

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Moć svilenih dodataka

Dodaci od svile predstavljaju korisnu investiciju u zdravlje kose. Njihova glatka površina smanjuje trenje i pomaže u očuvanju prirodne vlažnosti. Pritom je važno razlikovati svilu, koja je prirodno vlakno, od satena, koji je vrsta tkanja i može biti izrađen od sintetičkih materijala.

Iako je i saten bolja opcija od pamuka, 100-postotna dudova svila nudi superiorne prednosti, poput hipoalergenih svojstava i dugotrajnosti.

Svilene jastučnice i kape

Zamjena pamučne jastučnice svilenom jednostavan je korak s velikim učinkom. Kosa klizi po njezinoj površini bez otpora, što sprječava zapetljavanje i lomljenje. Svilena jastučnica ujedno ne upija proizvode za njegu, čime im omogućuje da djeluju na kosi tijekom noći.

Za potpunu zaštitu, posebno kod kovrčave ili oštećene kose, preporučuje se i svilena kapa. Ona obavija kosu, čuvajući frizuru netaknutom i zadržavajući vlagu.

Zašto su svilene gumice jedini pravi izbor?

Klasične elastične gumice stvaraju koncentrirani pritisak na jednom mjestu, što dovodi do oštećenja i lomljenja vlasi. Svilene gumice, s druge strane, ravnomjerno raspoređuju pritisak zahvaljujući tkanini koja obavija elastiku.

Ne čupaju kosu prilikom skidanja te ne ostavljaju neugodan, oštar trag na mjestu vezivanja. Idealne su za sve noćne frizure jer osiguravaju stabilnost bez nepotrebnog opterećenja za kosu.

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